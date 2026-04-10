Refuerzo financiero para el Hilton de Cáceres con 1,5 millones de ampliación de capital

El histórico Palacio de Godoy, ubicado en el corazón del casco antiguo de Cáceres, da un nuevo paso en su consolidación como referente del turismo de lujo en la región.

El proyecto hotelero ha permitido la rehabilitación del Palacio de Godoy, edificio del siglo XVI situado en el centro histórico cacereño, reforzando el atractivo turístico y patrimonial de la ciudad mediante su transformación en establecimiento hotelero.

Más de 6 millones de €

La sociedad Palacio de Francisco Godoy SL, vinculada al hotel, ha ejecutado una ampliación de capital de 1,5 millones de euros, elevando su capital social hasta los 6,03 millones, según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

La operación llega menos de un año después de la inauguración del establecimiento, en septiembre de 2025, y refuerza la estructura financiera del hotel, que opera bajo la marca Curio Collection by Hilton, el primer establecimiento de la cadena en Extremadura.

Con 73 habitaciones, el hotel combina la conservación del patrimonio histórico con propuestas contemporáneas. Diseñado por BSV Arquitectos, el palacio cuenta con jardines de Álvaro de la Rosa, inspirados en especies locales y americanas, regados con agua subterránea del propio subsuelo cacereño.

Los visitantes pueden disfrutar de espacios únicos: el bar Virú, inspirado en las haciendas peruanas; un rooftop con vistas al casco histórico, la Montaña y los Llanos de Cáceres (terraza panorámica); un spa y el restaurante Mamay Aldana, que ofrece una experiencia gastronómica orientada al turismo experiencial (con una maridación entre la cocina peruana y los sabores de la región y las tierras cacereñas).

Una de las estancias comunes del Hilton de Godoy. / Hilton de Godoy

El desarrollo ha sido impulsado por SCIPION Real Estate, con una inversión superior a los 14 millones de euros, y ha generado alrededor de 50 empleos. La gestión del hotel corre a cargo de Panoram Hotel Management.

En conversación con el Periódico Extremadura, Fernando Palazuelo, promotor de SCIPION Real Estate, explicó que la inversión en el Palacio de Godoy "ha sido mayor a la proyectada originalmente. El aumento de capital ha ido a cubrir la mayor inversión en muebles, arte y detalles de todas las habitaciones. Apostamos fuerte por Cáceres como Capitalidad Cultural y queremos posicionarla en el circuito del arte y la arquitectura."

Con esta ampliación de capital, el hotel no solo refuerza su estabilidad financiera, sino que se consolida como un referente del lujo, la cultura y el turismo experiencial en Extremadura, proyectando a Cáceres como destino internacional de arte y patrimonio.