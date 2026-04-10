Vox exige un plan urbano que conecte barrios, pedanías y estaciones en Cáceres sin subir precio.

El portavoz del Grupo Municipal Vox Cáceres en el Ayuntamiento, Eduardo Gutiérrez, ha subrayado que cualquier rediseño del Plan Director del Transporte Público Urbano debe partir de proyecciones realistas del crecimiento urbano, teniendo en cuenta la expansión de nuevas zonas residenciales, el desarrollo de áreas industriales y la consolidación de barrios ya existentes, para garantizar un servicio eficiente y sostenible.

Gutiérrez advierte de que diseñar una red sobredimensionada o desajustada respecto a estas previsiones podría provocar un incremento innecesario del coste del servicio, que no debería trasladarse a los ciudadanos.

Eduardo Gutiérrez. / EP

Análisis detallado y conectividad real

El portavoz recalca que el plan debe fundamentarse en un análisis detallado de la demanda real y potencial, incorporando datos de movilidad obligada —trabajo, educación y sanidad— y movilidad recurrente, con especial atención a los flujos entre barrios y centros de actividad.

Vox destaca la necesidad de considerar las franjas horarias de mayor intensidad y la conexión de zonas actualmente mal atendidas, incluyendo las pedanías, para garantizar un servicio accesible a todos los cacereños.

En relación al diseño de las líneas, Gutiérrez insiste en priorizar itinerarios directos, reducción de tiempos de viaje y mejora de frecuencias en los ejes con mayor demanda, evitando configuraciones complejas que reduzcan la eficiencia del sistema.

Intermodalidad y sostenibilidad económica

El portavoz también subraya que es clave avanzar hacia una verdadera integración intermodal, asegurando conexiones eficaces entre el autobús urbano y otros modos de transporte, especialmente la Estación de Renfe, la Estación de Autobuses interurbanos y los aparcamientos disuasorios del entorno urbano.

Vox rechaza de forma contundente que el aumento del coste del plan pueda derivar en una subida del precio del billete, defendiendo que la mejora del servicio debe lograrse mediante una gestión eficiente y no a costa del esfuerzo económico de los cacereños.

Por todo ello, Gutiérrez demanda que el Plan Director del Transporte Público Urbano de Cáceres se base en proyecciones de crecimiento urbano realistas, responda a patrones de movilidad efectivos, refuerce la intermodalidad como eje estratégico y garantice la sostenibilidad económica del contrato, sin afectar al precio del billete.