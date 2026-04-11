Una app, balizas y realidad aumentada: así será la nueva ruta por las juderías de Cáceres financiada con fondos europeos

El Ayuntamiento de Cáceres ha formalizado la contratación de la musealización de una sala del Palacio de la Isla y del desarrollo de un sistema digital e interactivo para señalizar y dinamizar una ruta entre las juderías de la ciudad dentro del proyecto transfronterizo Kaminos. El contrato se ha adjudicado a la empresa Ovejero Sequeiro, SL por 64.505 euros, IVA incluido, y quedó formalizado el pasado 8 de abril.

La actuación se enmarca en el programa de cooperación Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, cofinanciado por fondos FEDER, y persigue recuperar y poner en valor la herencia cultural judía de Cáceres mediante un itinerario que conecte la ciudad con Castelo de Vide, rememorando el éxodo sefardí tras 1492. El proyecto contempla como eje principal la creación de una sala expositiva en el Palacio de la Isla dedicada a la historia sefardí en la región y al contexto histórico de la expulsión de los judíos.

La documentación técnica precisa que esa intervención no se limitará a una exposición al uso. El contrato incluye el diseño museográfico, la contextualización histórica, la adecuación del espacio, la instalación de mobiliario expositivo, un sistema de sonido envolvente con audioguías y la creación de una ruta intraurbana apoyada en herramientas digitales. Todo ello deberá desarrollarse con criterios de accesibilidad universal y con un planteamiento respetuoso con el valor patrimonial del edificio y del casco histórico.

Una app, balizas y realidad aumentada

Uno de los elementos más novedosos del proyecto será una aplicación móvil gratuita para Android e iOS, en tres idiomas (español, portugués e inglés), que servirá como catálogo audiovisual y guía virtual del recorrido. La app incorporará una galería multimedia, un mapa offline interactivo con geoposicionamiento, notificaciones contextuales y un módulo de accesibilidad con lectura fácil, audiodescripción, subtitulado, alto contraste y compatibilidad con lectores de pantalla. Además, el ayuntamiento deberá disponer de un gestor de contenidos para actualizar textos, recursos y rutas sin asistencia técnica externa.

Palacio de la Isla de Cáceres. / E. P.

A esa aplicación se sumará la instalación de 12 balizas electrónicas BLE, diseñadas para activar contenidos interpretativos cuando el visitante se acerque a distintos enclaves del itinerario. El recorrido previsto enlazará puntos como calle Pereros, Baluarte de los Pozos, ermita de San Antonio, Arco del Cristo, plaza de San Jorge, Arco de la Estrella, plaza Mayor (Paneras), calle de la Cruz (Moret) y el propio Palacio de la Isla, de forma que el trayecto entre la Judería Nueva y la Judería Vieja pueda seguirse mediante texto, audio, imagen, vídeo, animación o recursos gamificados.

El pliego también recoge la producción de vídeos temáticos trilingües, un vídeo inmersivo 360 grados, contenidos de realidad aumentada y dos experiencias gamificadas de carácter educativo. Entre los ejemplos que cita la documentación figuran propuestas como un reto para identificar símbolos hebreos o una misión pensada para público escolar.

Una sala accesible y con nuevas piezas

La musealización del Palacio de la Isla incluirá igualmente una maqueta tiflológica accesible e interactiva, concebida para representar las juderías de Cáceres y la ruta hacia Portugal mediante exploración táctil, braille, macrocaracteres, audiodescripción y otros sistemas de apoyo. El objetivo es que el espacio pueda ser recorrido y comprendido también por personas con discapacidad visual o funcional.

Junto a ello, se instalarán paneles temáticos interactivos, vitrinas, pedestales expositivos, señalética interior, una pantalla audiovisual de gran formato, un tótem digital táctil y un dispositivo de visualización inmersiva para contenidos 360 grados. La propuesta insiste en que todos los elementos deberán mantener una imagen unitaria, reversible y no invasiva, evitando dañar la fábrica histórica del edificio.

En el anexo económico del pliego, el presupuesto base ascendía a 66.500 euros, distribuidos entre la musealización de la sala y el sistema digital e interactivo. Entre las partidas figuran el desarrollo de la app, el suministro de beacons, el CMS, el mantenimiento durante 24 meses, la producción audiovisual, la maqueta accesible y la señalética. Finalmente, la adjudicación se ha cerrado por un importe ligeramente inferior, de 53.309,92 euros sin IVA y 64.505 euros con IVA.

Tres meses de ejecución

El anuncio de formalización del contrato fija un plazo de ejecución de tres meses desde la firma, dividido en tres fases, mientras que el pliego técnico detallaba un desarrollo por etapas que arrancaba con la conceptualización y diseño del espacio y concluía con la instalación, la verificación final y el periodo de garantía.