El bar legendario y ecléctico de Cáceres con más de un cuarto de siglo de vida

Luis Sergio Sánchez González de Mármol (1803-1864) fue un destacado profesor, catedrático de retórica, poética y latín, y director del Instituto de Segunda Enseñanza de Cáceres entre 1846 y 1864. Nacido en la localidad pacense de Fuente del Maestre, también fue asesor del Ministerio de Gracia y Justicia, además de poeta y traductor. Ejerció como profesor en el Colegio de San Pedro y catedrático en el Real Colegio de Humanidades. Su papel como director de instituto fue fundamental para la enseñanza media en Cáceres a mediados del siglo XIX. Murió en 1864 en la calle Carniceros de Cáceres.

La vía, situada en el casco histórico, conmemora su significativa aportación a la cultura y educación de la ciudad. Una calle señorial, blasonada y noble, que destaca por sus imponentes edificios y sus balcones con cristaleras y vidrieras que le dan un aire distinguido y único. El paseo de El Periódico Extremadura por los barrios cacereños nos hace detenernos en este punto que comienza en el número 1, un edificio que fue construido en 1994 en una parcela de 545 metros cuadrados, con gusto exquisito acorde a la estética de la zona. Tiene cuatro plantas, algunas viviendas tipo dúplex, dos vecinos por planta y 10 garajes y trasteros. En esta zona, la casa más barata está valorada en 51.000 eyuos y la más cara en 244.000, según datos que maneja Idealista.

Fotogalería | La calle Sergio Sánchez de Cáceres / MIguel Ángel Muñoz

Por esta calle también se accede al C-LAB, abreviatura de Cáceres Lab, que es el Centro de Alto Rendimiento para Startups de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cáceres, diseñado para impulsar empresas innovadoras en Extremadura. Actúa como aceleradora e incubadora, ofreciendo programas como SeedBed (presencial), Start y Growth (online) para ayudar a startups a crecer y conectar con inversores Iniciado con el objetivo de acelerar el desarrollo de empresas jóvenes y tecnológicas, C-LAB ha logrado posicionarse como un referente nacional en el ámbito del emprendimiento. Este Centro de Alto Rendimiento ofrece una propuesta integral de apoyo a los emprendedores, que abarca desde formación especializada, asesoría estratégica y recursos tecnológicos, hasta acceso a inversores y redes de contacto clave para facilitar la expansión y consolidación de proyectos empresariales.

Los bares

Otro ejemplo de edificio imponente está en el número 3, con sus espléndidos miradores acristalados, las vidrieras del 5 y la azulejería del 4. Muchos de estos edificios albergan además negocios de hostelería y turismo. Así, en el número 6, está la parte trasera del Multiespacio de Arte y Acción que lleva Yiyo Nieto y, en el 8, La Traviata, que es uno de los bares más legendarios y eclécticos de la ciudad. Su arquitectura permite conformar distintos ambientes al mismo tiempo. En este lugar icónico de Cáceres puedes tomar un buen café acompañados de cookies o bollería casera pero también tomar una copa por la noche. Y puede que te encuentres a algún gato entre su clientela. Además, tiene exposiciones mensuales de pintura y escultura. La Traviata lleva abierto hace 26 años, más de un cuarto de siglo en Cáceres siendo ya parte de su historia.

En el 7, el New Mandiles Gin, un bar con amplia carta de combinados, mojitos de sabores y cócteles y con muy buen ambiente. Es un pub de ambiente fresco con dj todos los fines de semana con música de lo más variada para no cansar con tanto perreo y donde el cliente se siente como si estuviera en su casa gracias al buen hacer del empresario Manuel Nieto.

Otros establecimientos se han transformado, como el que ocupó el Restaurante de La Vicky, en el número 10 y que ahora alberga Qazris Suites, apartamentos que han sido cuidadosamente diseñados para ofrecer una experiencia única en la ciudad de Cáceres. Cada detalle ha sido pensado para crear un ambiente moderno y acogedor, donde la funcionalidad se mezcla con el estilo. Desde los espacios abiertos y luminosos hasta la decoración de buen gusto, su objetivo es el mismo al del resto de empresarios de la zona: que el cliente se sienta como en casa desde el primer momento.

Es el ejemplo de una rehabilitación modélica, realizada en el casco antiguo de Cáceres, en el corazón de la zona con mayor oferta cultural y social de la ciudad. Los huéspedes de estos apartamentos turísticos podrán explorar fácilmente los encantos históricos, disfrutar de eventos culturales y sumergirse en la vibrante vida local, todo a solo unos pasos del alojamiento para vivir una experiencia única en una ubicación privilegiada. Eso sí, el local que está en la planta baja y acogió el tablao de La Lola sigue cerrado y a la espera de que alguien apueste por montar un negocio.

Le siguen los números 9 y 11, casas regias donde las haya, y el 16, que linda con Donoso Cortés y donde estaba ubicado el bar Salpitando, que también cerró. Enfrente, ya en el número 1 de Pizarro, el Bar La Habana. Allí se alza majestuoso este antiguo palacete modernista, casa solariega de una fuerza arquitectónica impresionante. Antes de convertirse en local de ocio de la actualidad, fue también espacio para exposiciones, refugio creativo y laboratorio cultural. En su interiror estuvo La Casa Recreada, iniciativa del colectivo Artistas y Obreros del Mundo, y más tarde Habana Espacio Libre, que abrió sus puertas el 17 de diciembre de 2009. El edificio conserva una presencia arquitectónica notable, ligada a su pasado residencial y a su posterior transformación en espacio cultural.