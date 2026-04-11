Aullidos Tour
Cáceres se entrega a Fito en uno de los conciertos más multitudinarios en el Hípico
Reúne a cerca de 18.000 personas en un evento masivo que avala el tirón del rock en directo
La ciudad de Cáceres vive esta noche una de esas citas que trascienden lo musical para convertirse en fenómeno colectivo. Fito & Fitipaldis ha congregado a 18.000 personas en el Recinto Hípico, en un concierto que ya figura entre los más multitudinarios celebrados en la capital cacereña en los últimos años.
Desde primeras horas de la tarde, el flujo de asistentes ha sido constante, anticipando un lleno absoluto que se ha confirmado con el arranque del espectáculo. Familias, grupos de amigos y seguidores llegados de distintos puntos de la región han convertido el recinto en un mosaico de generaciones unidas por un mismo repertorio.
Rock en directo
Sobre el escenario, Fito Cabrales ha desplegado un directo sólido y reconocible, en el que no han faltado algunos de los himnos más coreados del rock español reciente. La comunión entre artista y público ha sido total, con miles de voces acompañando cada canción en una atmósfera de complicidad constante.
El concierto, que aún no ha finalizado, está dejando imágenes para el recuerdo: un recinto completamente lleno y un público entregado que responde a cada acorde. Más allá del espectáculo, la cita consolida a Cáceres como escenario capaz de acoger grandes eventos musicales, con el consiguiente impacto en la actividad económica y la proyección cultural de la ciudad.
La noche avanza, pero el mensaje ya es claro: Fito no solo ha llenado el Recinto Hípico; ha vuelto a demostrar su capacidad para reunir a miles de personas en torno a la música rock en directo.
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