Cáceres recuerda su historia: Amececa organiza una ruta por los lugares de la represión franquista

Cáceres volverá a mirar este domingo a una de las páginas más oscuras de su historia reciente. La Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres, Amececa, ha convocado una nueva edición de la ruta de la represión franquista, abierta a toda la ciudadanía y con salida a las 11.00 horas.

La actividad partirá de los alrededores de la plaza de toros y continuará por el antiguo campo de tiro de pistola, el cementerio municipal, el edificio de la antigua Prisión Provincial de Cáceres, la conocida como "cárcel vieja", en la calle Nidos, y el actual edificio de la Diputación de Cáceres. El itinerario, según ha explicado la asociación, pretende acercar a los asistentes algunos de los espacios más significativos de la represión franquista en la capital cacereña.

No es una iniciativa nueva, pero sí una actividad que ha ido ganando presencia en la vida pública local. Amececa viene organizando desde hace tiempo este tipo de recorridos y sostiene que han contado con una acogida creciente por parte de colectivos ciudadanos, alumnado y personas interesadas en la memoria democrática. En junio de 2024, por ejemplo, la asociación realizó una ruta similar con estudiantes de la California State University-Fullerton, y en marzo de 2026 la Diputación recibió a alumnado de dos institutos cacereños tras participar en otro de estos itinerarios.

De la plaza de toros al cementerio

Uno de los rasgos más llamativos de la ruta es que pone el foco en lugares cotidianos de la ciudad que, sin embargo, conservan una fuerte carga histórica. La plaza de toros figura en estos recorridos como uno de esos enclaves de memoria. En actividades anteriores, Amececa y centros educativos han señalado este espacio como anexo del campo de concentración de Los Arenales, vinculado a la represión en la ciudad durante la Guerra Civil y la posguerra.

La calle Nidos, historia de Cáceres: pasado y presente / Miguel Ángel Muñoz

El recorrido pasa también por el cementerio de Cáceres, un lugar central en el trabajo de la asociación y en la construcción de esa memoria local. No es casual que la propia entidad lleve en su nombre esa referencia al camposanto cacereño, convertido desde hace años en uno de los símbolos de la reivindicación memorialista en la ciudad.

A ello se suma la antigua Prisión Provincial, conocida por muchos cacereños como la "cárcel nueva", y la vieja cárcel de la calle Nidos. Son espacios que remiten a la dimensión carcelaria de la represión y que, en el discurso memorialista, funcionan como puntos clave para explicar cómo operó el aparato franquista en la capital provincial. AMECECA ha mantenido en los últimos años campañas y trabajos específicos sobre la memoria de las personas presas por motivos políticos en la antigua prisión provincial.

La Diputación, final de un itinerario con carga simbólica

El cierre de la ruta en el actual edificio de la Diputación no responde solo a una cuestión práctica. La propia institución provincial recordó hace unas semanas, al recibir a estudiantes participantes en otra ruta de Amececa, que ese inmueble fue sede del Gobierno civil y militar y escenario de procesos represivos durante aquellos años. Desde el Servicio de Memoria Histórica y Democrática se ha defendido este tipo de actividades como una herramienta para formar una ciudadanía crítica y consciente del valor de la democracia.

Ese respaldo institucional convive con la labor divulgativa que desarrolla la asociación desde el tejido memorialista. En su web, Amececa se presenta como una entidad centrada en la preservación de la memoria de las víctimas republicanas de la Guerra Civil y la dictadura en Cáceres, una tarea que conecta con otras iniciativas de documentación, actos de homenaje y reivindicación de lugares de memoria.

Una propuesta pedagógica en una ciudad con memoria

La nueva convocatoria de este domingo refuerza precisamente esa vertiente pedagógica. La asociación plantea el recorrido como una invitación a conocer una parte de la historia de Cáceres que durante décadas permaneció en segundo plano o directamente silenciada. La fórmula no es la de un acto cerrado ni la de una conmemoración restringida, sino la de una ruta urbana abierta, con vocación divulgativa y dirigida al conjunto de la ciudadanía.

En una ciudad donde muchos de esos edificios forman parte del paisaje diario, la ruta propone detenerse, poner contexto y mirar de otra manera. No tanto para convertir el centro urbano en un museo del dolor, sino para subrayar que la memoria democrática también se construye sobre espacios concretos, reconocibles, y sobre historias locales que ayudan a entender mejor el pasado.

Ese es, en el fondo, el sentido de una iniciativa que regresa este 12 de abril: recordar que la historia de la represión franquista no fue algo abstracto ni lejano, sino una realidad que dejó huella en calles, instituciones y enclaves muy precisos de la ciudad de Cáceres.