El Complejo San Francisco de Cáceres se vuelca con la danza: 240.000 euros para ampliar 'El Brocense'

La Diputación de Cáceres ha sacado a licitación la intervención en el Conservatorio Elemental de Danza "El Brocense" del Complejo Cultural San Francisco, en Cáceres, con un presupuesto base de 240.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El expediente, identificado con el número 2025/031/002, ha sido publicado este jueves 9 de abril en la Plataforma de Contratación del Sector Público y se tramita por procedimiento abierto simplificado.

La actuación se centra en la reforma de la sala Miguel Hernández, un espacio contiguo a las actuales dependencias del conservatorio, con el objetivo de convertirlo en una nueva sala de danza. El proyecto parte de una necesidad concreta: las aulas con las que cuenta en la actualidad "El Brocense" resultan insuficientes para atender la demanda formativa, por lo que se ha planteado incorporar una nueva estancia en la planta baja del complejo para aumentar la capacidad y agrupar mejor los espacios destinados a este uso.

El documento técnico, redactado por la arquitecta Mercedes López Domínguez, detalla que el conservatorio se reparte ahora en varias zonas desconectadas dentro del edificio. Con esta intervención, la Diputación ha planteado aprovechar la sala Miguel Hernández, situada junto al área ya ocupada por el centro, para mejorar la organización general del complejo cultural y reforzar la oferta docente vinculada a la danza.

De anfiteatro a aula de danza

La reforma transformará un espacio que actualmente funciona como sala de conferencias, con graderío lateral, tribuna central, mesas de trabajo, sistemas audiovisuales y cabinas de traducción. El proyecto prevé demoler ese graderío, rebajar la solera y abrir una nueva conexión directa con el vestíbulo principal del conservatorio para ganar una sala diáfana, más adecuada para la práctica de la danza.

La futura aula contará con un pavimento específico para danza en la zona principal, pensado para su uso con pies descalzos o bailarinas, y con una tarima de madera en el perímetro para el tránsito con calzado. También se instalarán espejos, barras móviles de estiramiento, paneles giratorios con acabado acústico, bancos, taquillas y un sistema de moqueta enrollable para proteger el suelo cuando la estancia se utilice para otros fines.

Ese carácter polivalente es una de las claves del proyecto. Aunque su uso prioritario será el docente, la documentación contempla que la sala pueda acoger de forma puntual reuniones, actividades formativas o conferencias, de forma que el complejo cultural no pierda capacidad para otros usos.

Un espacio histórico protegido

La intervención se desarrollará dentro de uno de los inmuebles patrimoniales más relevantes de la ciudad. El Complejo Cultural San Francisco conserva las trazas del antiguo monasterio de San Francisco el Real, cuya construcción se remonta al siglo XV. La sala Miguel Hernández se ubica en la crujía sur del claustro gótico y el proyecto subraya que la reforma no alterará la estructura ni la forma del edificio ni sus valores históricos, ya que el inmueble cuenta con protección integral y estructural dentro del Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de Cáceres.

La nueva sala tendrá una superficie útil de 122,5 metros cuadrados y una superficie construida de 175 metros cuadrados. Además, incorporará mejoras en climatización, ventilación e iluminación, adaptadas a las nuevas necesidades del espacio. Entre ellas figura un sistema de ventilación con recuperador de calor, así como una nueva distribución del alumbrado para compatibilizar la iluminación funcional con la puesta en valor de las bóvedas históricas de la sala.

Calendario y cifras

El presupuesto de contrata asciende a 198.347,10 euros sin IVA y a 239.999,99 euros con impuestos incluidos. Dentro del desglose económico destacan las partidas de revestimientos y pavimentos, con algo más de 49.000 euros, y la de equipamiento y varios, que supera los 30.700 euros.

Según el anuncio de licitación, las ofertas podrán presentarse hasta el 29 de abril a las 23.59 horas y la apertura económica se ha fijado para el 30 de abril a las 08.00 horas. La adjudicación se resolverá mediante criterios evaluables por fórmula, con un peso del 90% para la oferta económica y del 10% para la ampliación del plazo de garantía.

Con esta actuación, la Diputación ha puesto en marcha una nueva mejora en el Complejo Cultural San Francisco orientada a reforzar su función docente y cultural, al tiempo que adapta uno de sus espacios más singulares a las necesidades actuales del Conservatorio Elemental de Danza "El Brocense".