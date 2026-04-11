Dentolina, el hada cacereña que enseña a los niños a cuidar su sonrisa y su autoestima

Entre las calles históricas de Cáceres, en una ciudad donde la piedra forma parte del paisaje y de la memoria, ha echado a andar Dentolina, un proyecto educativo infantil que utiliza la figura de un hada para acercar a los niños el cuidado de la sonrisa, los hábitos saludables y la autoestima a través de cuentos, juegos y pequeñas misiones.

La iniciativa, presentada como un universo pedagógico pensado para la infancia, aspira a implicar no solo a los más pequeños, sino también a familias, colegios, comercios y profesionales en una misma idea de ciudad: una Cáceres que crece desde el bienestar cotidiano de sus niños.

Un hada para hablar de salud y autoestima

Dentolina se presenta como "el hada de las sonrisas", pero su planteamiento va más allá de la higiene dental en sentido estricto. El proyecto quiere convertir el aprendizaje del cepillado, el cuidado personal y la alimentación saludable en una experiencia cercana y lúdica, apoyada en relatos, actividades y dinámicas adaptadas a la infancia.

La propuesta pone el foco en un mensaje sencillo: cuidarse también es quererse. En ese marco, los niños pasan a ser los llamados Guardianes de la Sonrisa, una fórmula con la que se busca que asuman un papel activo en su propio bienestar y comprendan que los pequeños hábitos diarios pueden tener impacto en cómo se sienten y en cómo se relacionan con su entorno.

El relato de Dentolina intenta así unir dos planos que no siempre aparecen juntos en los proyectos dirigidos a los más pequeños: el de la salud y el de la autoestima. No solo se trata de enseñar a lavarse los dientes, sino también de fomentar que el niño se mire al espejo, sonría y construya una relación positiva consigo mismo.

Una idea con vocación de ciudad

Uno de los elementos que más claramente singulariza la iniciativa es su voluntad de vincularse a Cáceres como escenario y como símbolo. Dentolina nace, según la propia presentación del proyecto, de las piedras de la ciudad y se apoya en ese imaginario local para construir una propuesta con identidad propia.

La aspiración es que el proyecto no se quede en un cuento o en una acción puntual, sino que pueda crecer hasta implicar a distintos agentes de la ciudad. La idea de fondo es sencilla en su formulación, aunque ambiciosa en su alcance: convertir Cáceres en "la primera ciudad que sonríe gracias a sus niños".

Esa frase funciona como lema y como horizonte. Detrás hay una visión de comunidad en la que los hábitos saludables se entienden no solo como una cuestión individual, sino como una cultura compartida que puede extenderse desde la infancia al conjunto de la sociedad.

Cuentos, juegos y pequeñas misiones

El universo de Dentolina se articula mediante herramientas reconocibles para el público infantil: cuentos, juegos, actividades y aventuras breves. En ellas, los niños se enfrentan de forma amable y divertida a decisiones relacionadas con el autocuidado y con hábitos menos recomendables, aprendiendo a elegir mejor sin recurrir a un tono moralizante.

La propuesta busca que los más pequeños no se sientan receptores pasivos de normas, sino protagonistas de una historia en la que ellos mismos participan. Esa dimensión participativa es la que permite convertir un mensaje sanitario o educativo en una experiencia más cercana, con mayor capacidad para dejar huella.

En un momento en el que muchas iniciativas dirigidas a la infancia tratan de combinar aprendizaje y entretenimiento, Dentolina se sitúa en esa línea de proyectos que intentan traducir contenidos prácticos a un lenguaje emocional y narrativo. En este caso, el vehículo elegido es la sonrisa, entendida tanto como cuidado físico como expresión de bienestar.

Detrás del proyecto

Al frente de esta iniciativa está Irene Borrego Barroso, presentada como empresaria, creativa y escritora. Es también autora de una colección de cuentos y de la trilogía Yo Diosa, trayectoria desde la que ahora impulsa este nuevo universo educativo dirigido a la infancia.

La propuesta se define como una herramienta educativa "con alma", con voluntad de crecer y de dejar huella tanto en los niños como en su entorno. Esa es la ambición que la sostiene: no limitarse a contar una historia, sino ofrecer un recurso con capacidad de proyección en el ámbito escolar, familiar y social.

Más que una sonrisa

En el fondo, Dentolina se mueve en un terreno cada vez más presente en los discursos educativos: el que une salud, emociones y construcción personal desde edades tempranas. Bajo la imagen amable de un hada y de una aventura infantil, el proyecto quiere abrir una conversación sobre el cuidado cotidiano, la confianza en uno mismo y la importancia de adquirir rutinas saludables desde pequeños.

Su vocación local, además, refuerza el componente simbólico de la propuesta. No se trata solo de lanzar una marca o un personaje, sino de anclar la iniciativa en una ciudad concreta y en una identidad reconocible para muchas familias cacereñas.

Así, Dentolina se presenta como un relato nacido en Cáceres y pensado para crecer desde la infancia, con la sonrisa como punto de partida y con una meta más amplia: que el cuidado personal, la autoestima y los hábitos saludables formen parte natural del día a día de los niños.