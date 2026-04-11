Este domingo en Cáceres: biomercado, presentación de libro y humor en el Gran Teatro

Tres opciones muy diversas para disfrutar de la ciudad.

El Biomercado de Cáceres vuelve a la Plaza Mayor este fin de semana

El Biomercado de Cáceres regresa al corazón de la ciudad, a la Plaza Mayor, en horario de 10.00 a 15.00, como una cita dedicada a la producción ecológica y al consumo responsable. El evento reúne a productores locales que ofrecen frutas, verduras, quesos, miel, pan artesanal y otros alimentos elaborados de forma sostenible y sin intermediarios. Además de la venta de productos, el biomercado busca fomentar el contacto directo entre consumidores y productores, promoviendo el conocimiento del origen de los alimentos y un modelo de consumo más cercano y respetuoso con el entorno. Ubicado en el entorno del Foro de los Balbos, la iniciativa recupera la tradición de los mercados al aire libre, combinando gastronomía, sostenibilidad y vida social en pleno centro histórico de Cáceres.

Presentación del libro 'Cleo y el Mago de las tres cuerdas'

Tras el éxito obtenido en la pasada edición de Cáceres Mágico, el autor Sergio Barquilla presenta su nuevo libro Cleo y el Mago de las tres cuerdas, una obra que invita a descubrir trucos de magia sencillos y divertidos para toda la familia. La presentación tendrá lugar este domingo a las 12.00 horas en el Espacio Maltravieso, donde los asistentes podrán disfrutar de una actividad pensada para todos los públicos. La entrada será libre hasta completar aforo.

Paco y Maite presentan 'Matrimonio Imperfecto' en Cáceres

El dúo humorístico Paco y Maite llega al Gran Teatro de Cáceres con su espectáculo Matrimonio Imperfecto, una propuesta de humor cotidiano pensada para hacer reír al público con situaciones cercanas y chistes de toda la vida. La función tendrá lugar el domingo a las 19:00 horas, con una duración aproximada de 70 minutos y recomendada para mayores de 16 años. Las entradas tienen un precio de 15 euros en venta anticipada y 18 euros en taquilla. Un espectáculo que promete risas y desconexión para comenzar la semana con buen humor.