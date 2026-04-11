El Episcopologio Cauriense: una publicación fundamental para conocer el pasado religioso de Cáceres

A lo largo de los siglos nos hemos ido encontrando con variadas publicaciones que de alguna manera han ido señalando tiempos y personajes muy concretos, que se han convertido en inmortales, por la generosidad y el interés de la población e incorporándose a nuestra Historia local. Y nosotros nos sentimos unos verdaderos privilegiados pues hemos tenido la oportunidad de conocer algunas de dichas publicaciones, lo que nos ha descubierto un sinfín de información referida a nuestra querida Cáceres, así como poder mantener una entrañable y duradera amistad con descendientes de ilustres cacerenses, tal y como ya hemos manifestado en numerosas ocasiones.

Así en esta ocasión vamos a referirnos a una publicación que durante varios siglos significó mucho para nuestra diócesis y por consiguiente para nuestros ciudadanos. Fue en el mes de septiembre del año 1988 cuando tuvimos la enorme suerte de conocer la existencia de dicho libro, gracias a la generosidad del sacerdote Ricardo Sánchez Sales, que durante un mes nos facilitó un ejemplar del año 1959 para su consulta, estábamos investigando sobre ermitas y cofradías de la ciudad. Con el fallecimiento en el año 1990 del Prelado D. Jesús Domínguez Gómez, se despierta un notable interés en algunos sectores de la diócesis por la historia de los obispos que ocuparon nuestra silla episcopal, además de numerosos historiadores e investigadores y ciudadanos en general. Mas teniendo en cuenta que tan solo se conservaban un par de ejemplares de aquella publicación.

El Episcopologio Cauriense

Por todo ello al encontrarnos estudiando e investigando en la obra y vida del insigne Miguel A. Orti Belmonte (1891-1973) descubrimos que entre su medio centenar de obras está la de Episcopologio Cauriense de 1958/1959, lo que nos lleva a conocerla detalladamente al tiempo que contactamos con los descendientes de dicho investigador y estudiamos la posibilidad de reeditar dicho interesantísimo trabajo.

El Episcopologio Cauriense. / CEDIDA

Con la llegada a nuestra diócesis el prelado Francisco Cerro Cháves del 2007 al 2019, iniciamos los contactos y propuesta de realizar la reedición de esta publicación. De esta manera trascurre un año, dos, tres y algunos más. Mantenemos conversaciones con nuestro obispo, con la archivera diocesana, doña María del Carmen Fuentes Nogales, así como con el director del Servicio de Publicaciones del obispado, Manuel Lázaro Pulido, todos muestran gran interés por dicha nueva publicación, llegando incluso a manifestar que sería muy conveniente para nuestra diócesis, ya que contiene una información muy detallada de este amplio y rico territorio diocesano.

El obispo

El obispo Francisco Cavero Tormo, de 1945 al 1949, desde el principio mostró toda su atención y colaboración a la realización del Episcopologio Cauriense, en aquella primera edición, tanto es así que,además de habilitar un cómodo despacho para el autor en el Palacio Episcopal, para de esta manera poder trabajar sin interrupciones, utilizó todos sus contactos para poder obtener información de otros archivos y bibliotecas de España y de fuera, tales como el Histórico Nacional, el de Valladolid, de Salamanca, o del Pontificio Colegio Español de San José en Roma, etc. EntendÍamos que era el momento propicio para presentar a la población local la reedición de tan curioso trabajo, teniendo en cuenta que ya habían transcurrido cincuenta años desde su aparición. Para lo que contábamos con el total apoyo y respaldo de Doña Concepción Orti Alcántara, hija menor del autor de la obra, quién conservaba el archivo de su señor padre.

Por fin en el año 2012 se concreta la publicación, que además de su contenido originario contendrá un Anexo donde aparecerán los Prelados incorporados a partir del año 1959, detallando que dicha edición fue impresa por la Excelentísima Diputación de Cáceres, en el mes de septiembre de 1959. Esta parte estará realizada por la Archivera diocesana.

¿Qué es?

Hablar de episcopologio es de un catálogo cronológico donde aparecen los nombres de los periodos de los obispos que gobernaron una diócesis concreta y sus periodos, Su origen viene del griego episkopos (obispo) y lógion (catálogo).

De aquella lejana y olvidada edición se realizaron una tirada de doscientos ejemplares. Una detallada y documentada recopilación de 113 obispos de nuestra diócesis, que se inicia con Jaquintus (Jacinto) en el año 509 y finaliza con Manuel Llopis Ivorra, sin olvidar que el verdadero impulsor de este magnífico trabajo fue el prelado Francisco Cavero Tormo (1945-1949), quién con su inesperado fallecimiento en la Semana Santa del año 1949, no pudo contemplar la presente obra escrita y censurada como resultado de más de cuatrocientas cuartillas escritas minuciosamente por Orti Belmonte.

Trabajo

Ciertamente la base de este trabajo recoge lo apuntado en su momento por el padre Florez en su España Sagrada, que trata de los obispos durante la época visigoda, además de la parte aportada por el maestro Gil González Dávila, que se refirió al periodo hasta el siglo XVII, y por último al trabajo presentado por el obispo don Pedro García de Galarza, a pesar de las críticas que este último recibió del religioso e investigador don Eugenio Escobar Prieto. Trabajos a los que hay que sumar la magnífica documentación a la que tuvo acceso nuestro autor en los archivos referidos en párrafos anteriores y las investigaciones obtenidas en archivos familiares locales.

Por fin en el mes de abril del año 2014 ve la luz esta segunda edición, en nuestra Feria del Libro, estando presentes el prelado Francisco Cerro Chaves, el concejal de Cultura, Jesús F. Bravo Díaz, representación de la editorial y quién suscribe. Se presentan una tirada de varios cientos de ejemplares con más de cuatrocientas páginas, donde aparecen un total de dieciocho apartados.

Ejemplares distribuidos

En las semanas siguientes se distribuyen por nuestras diócesis extremeñas, así como parroquias y diferentes archivos, ejemplares de dicha obra, además de ser adquiridos por historiadores y curiosos.

Desde nuestra particular opinión Episcopologio Cauriense es una publicación muy especial y fundamental para cualquier diócesis, donde aparecen infinidades de datos de iglesias, ermitas, cofradías, etc. Con lo que nos será más fácil conocer nuestro pasado remoto y cercano, para así poder construir un presente y futuro más seguro y cristiano.