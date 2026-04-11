La clave del éxito de Lances de Futuro, la empresa de José María Garzón, que gestionará la plaza de toros de Cáceres

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cáceres aprobó ayer la propuesta de adjudicación del contrato para la gestión y explotación de la plaza de toros ‘Era de los Mártires’ durante las temporadas 2026 y 2027 a la empresa Lances de Futuro, SL, única licitadora presentada al procedimiento. El contrato incluye la organización de los festejos taurinos de la Feria de San Fernando, así como la gestión ordinaria del coso taurino durante el periodo establecido.

En cuanto a la programación taurina, la propuesta incluye la celebración de los festejos mínimos exigidos en el pliego, con dos corridas de toros y una novillada con picadores, cuyos carteles cumplen con los requisitos técnicos establecidos. Con esta propuesta de adjudicación el ayuntamiento ha dado un paso más en la planificación de la próxima Feria de San Fernando, garantizando la celebración de los festejos taurinos en la ciudad; festejos que son una apuesta clara del equipo de Gobierno desde que se inició la legislatura y que tanto éxito están teniendo desde entonces.

Desde 2006

La Sociedad Lances de Futuro SL se constituyó el 19 de octubre de 2006, teniendo como objeto social la organización, explotación y promoción de toda clase de espectáculos taurinos y de otra índole. Se ha querido unir la experiencia, la juventud y la pasión por el mundo del toro de sus componentes, provenientes de diversos ámbitos de la sociedad.

Lances de Futuro se esfuerza por establecer un cauce de comunicación con cada una de sus plazas. Por ello apuesta por una divulgación eficaz de su trabajo. Para ello, cuida las presentaciones de las distintas ferias que organiza, en las que ofrece una novedosa puesta en escena que incluye elaboradas creaciones audiovisuales que han sido motivo de admiración entre aficionados y profesionales del torero. La empresa suma una trayectoria que arranca en Olvera, pasa por cosos como Cáceres, Córdoba, Málaga o Santander y culmina, por ahora, con la adjudicación de Sevilla hasta 2030.

Galería | Así fue la primera corrida de toros de Cáceres tras cinco años / Carlos Gil

Lances de Futuro ha acumulado desde 2006 una amplia implantación en el mapa taurino nacional, con la gestión de 27 plazas distintas y un total de 80 temporadas repartidas por Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Aragón y Cantabria, según los datos recabados sobre su trayectoria. La empresa dirigida por José María Garzón ha ido consolidando su presencia de forma progresiva, primero en plazas medias y después en cosos de mayor peso en el calendario. El recorrido arranca en Olvera, donde ha estado al frente durante las temporadas de 2006, 2007 y 2008, y se extiende hasta la reciente etapa adjudicada en Sevilla, prevista entre 2026 y 2030.

Una expansión progresiva por toda España

En sus primeros años, Lances de Futuro ha gestionado plazas como Alcázar de San Juan (2007 y 2008), Utiel (2007), Baza (2007, 2011 y 2016), Motril (2007), Ciudad Real (2008), Espartinas (2008 y 2009) y Tomelloso (2009). A esa primera fase se han sumado después otras plazas como Calatayud (2010 y 2011), Daimiel (2011 y 2012), Socuéllamos (2012), Mérida (2012 y 2013), Almodóvar del Campo (2012), Majadahonda (2012 y 2013) e Íscar (2014 y 2015).

Madrid también ha sido uno de los territorios recurrentes para la empresa, con presencia en Las Rozas en las temporadas de 2011, 2016, 2017, 2018 y 2019, además de la larga etapa en Torrejón de Ardoz, donde ha asumido la gestión en 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

Andalucía concentra buena parte de su recorrido

La comunidad andaluza ha reunido algunos de los ciclos más prolongados de la empresa. En este bloque destacan Algeciras (2016, 2017, 2018 y 2019), Granada (2017, 2018 y 2019), El Puerto de Santa María (2020), Morón (2021, 2022 y 2023), Córdoba (2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025), Almería (2022, 2023, 2024 y 2025) y Málaga (2021, 2022, 2023, 2024 y 2025).

A ello se suma ahora el salto a la Real Maestranza de Sevilla, cuya gestión figura para las temporadas de 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030, en lo que representa uno de los hitos más relevantes de su trayectoria empresarial.

Cáceres, una plaza con presencia en dos etapas

Dentro de ese mapa aparece también Cáceres, una plaza en la que Lances de Futuro ha estado presente en dos periodos distintos: primero entre 2012 y 2015 y después en 2024 y 2025. En total, la capital cacereña ha sumado seis temporadas bajo la gestión de la empresa.

También en Extremadura figura Mérida, con dos campañas, lo que refuerza el peso que la comunidad ha tenido en el desarrollo del grupo taurino.

Un balance de 80 campañas

Si se suman todas las etapas recogidas en esta relación, Lances de Futuro ha alcanzado 80 temporadas de gestión. Ese balance refleja una evolución sostenida durante casi un cuarto de siglo, con presencia tanto en plazas de tradición local como en escenarios de mayor proyección.

La secuencia deja ver, además, una empresa que ha ido alternando plazas de una sola campaña con otras de continuidad más estable, caso de Santander y Córdoba, donde ha enlazado seis temporadas consecutivas entre 2020 y 2025, o de Málaga, con cinco campañas seguidas entre 2021 y 2025.

En conjunto, la relación de plazas gestionadas dibuja una expansión continuada que ha llevado a Lances de Futuro desde cosos de ámbito comarcal hasta algunos de los principales escaparates taurinos del país.