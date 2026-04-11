'Lucio se siente solo': el diario poético contra el acoso escolar que arrasa en los colegios de Cáceres

"Toda forma de acoso, sea cual fuere, o la tolerancia al mismo (mirar sin actuar), es una vil manera de empujar a una persona a un oscuro y profundo abismo...". Aunque muchas veces cueste comprenderlo, el bullying existe. Existe en esta sociedad y, con las tecnologías, es cada vez más fácil hacerlo.

El próximo 30 de abril a las 11.30 horas, la carpa principal de presentaciones de la Feria del Libro acogerá en Cáceres un acto que va mucho más allá de la literatura. El maestro y escritor Juan Manuel Bermejo presentará su obra 'Lucio se siente solo', un libro concebido como herramienta educativa frente al acoso escolar. Pese a ser publicado el año pasado, es ahora cuando va a sacar una edición en colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres, entidad encantada con su obra.

Galería | 'Lucio se siente solo', el diario poético que combate al acoso escolar / Pablo Parra

“Hay colegios que ya me han llamado porque quieren venir con el alumnado. El tema del bullying está muy presente y preocupa mucho”, explica el autor, que anima a los centros cercanos a asistir a una actividad pensada especialmente para el ámbito educativo.

Bermejo no es un escritor al uso. Es docente desde 2003, con experiencia en Infantil y Primaria, y su vocación literaria ha ido siempre de la mano de su trabajo en las aulas. “Siempre he escrito poesía, sobre todo para adultos, pero con el tiempo empecé a crear álbumes ilustrados para niños y jóvenes”, relata. En la actualidad es maestro de Riolobos, y cuenta con cerca de una quincena de libros publicados, algunos traducidos a varios idiomas.

Sin embargo, 'Lucio se siente solo' ocupa un lugar especial en su trayectoria. No solo por su complejidad —tardó cuatro años en escribirlo—, sino por su intención. “La literatura tiene que tener una utilidad. En este caso, es una herramienta para sensibilizar sobre el acoso escolar”.

Un diario poético sobre el bullying

El libro está escrito en forma de diario poético y narra, desde dentro, el sufrimiento de una persona acosada. “Intenté meterme en la piel de alguien que sufre bullying y reflejar sus pensamientos y emociones”, explica. La historia se inspira en un caso real de su infancia, el de un compañero que sufría acoso, y que aún recuerda. “Me daba mucha pena cómo lo trataban, y de ahí nace todo”.

La obra utiliza un lenguaje simbólico y está protagonizada por animales, en una narración en la que la identidad del personaje no se revela hasta el final. “Es un libro complejo, con un registro léxico alto, por eso recomiendo su uso a partir de quinto de Primaria, aunque también se trabaja en Secundaria y Bachillerato”. El propio autor define el libro como “una historia de sensibilización, superación… o quizás un mensaje lanzado al mar en una botella”.

Galería | 'Lucio se siente solo', el diario poético que combate al acoso escolar / Pablo Parra

Uno de los mayores retos fue construir el desenlace. “No quería que fuera un libro trágico, necesitaba un final con esperanza”, recuerda. La solución llegó de forma inesperada, en una sala de cine. Ese final simboliza la superación a través de un encuentro que cambia la vida del protagonista. “Es como encontrar una luz después de estar completamente solo”, resume.

Una herramienta en las aulas

El libro ya se utiliza en numerosos centros educativos, incluso recomendado por el servicio de inspección. En las aulas, se trabaja a través de lecturas compartidas y debates. “Los alumnos leen fragmentos, reflexionan y luego comentan cómo se sienten. Es muy potente porque conecta con ellos”, explica.

Para Bermejo, el objetivo es claro: “Muchos acosadores no son conscientes del daño que hacen. Este libro les pone frente a ese dolor”. Una pregunta que seguro que se hacen muchos docentes es "¿cómo se puede erradicar el acoso escolar?". Tiene que haber alguna clave. Para el cacereño es "una sensibilización por parte de los docentes que estén vigilando y que le tomen el pulso a los niños". El problema es que "normalmente los niños, cuando acosan a sus compañeros, lo hacen de manera sibilina. No lo hacen cuando están los maestros, lo hacen cuando no están", explica.

Por eso, los maestros tienen que estar muy pendientes. Si ven a un alumno más desanimado de lo normal, quizás intentar convencerlo o incluso hablar con los padres, que son los que, en muchas ocasiones, acaban contando la situación.

Juan Manuel Bermejo. / Pablo Parra

El autor acompaña sus visitas a colegios con talleres creativos bajo el título 'De dónde nacen los cuentos'. “No soy cuentacuentos, lo que hago es enseñarles cómo surgen las ideas”, señala. En estos talleres divide al alumnado en grupos de escritura e ilustración, fomentando la creatividad y el trabajo en equipo. “Lo más difícil es empezar, el folio en blanco. Yo les doy un inicio y ellos crean el resto. Luego lo leen en voz alta y se sienten escritores”, cuenta. Este viernes visitó un centro en Villanueva de la Serena.

Lectura vs pantallas

Como docente, Bermejo observa con preocupación el descenso en los hábitos de lectura. “Los niños leen menos, las pantallas les atraen más”, lamenta. A ello suma otro reto: “La inteligencia artificial puede ser peligrosa si sustituye el esfuerzo mental. Si no piensas, no avanzas”.

Para él, la lectura sigue siendo clave. “Leer te vacuna contra muchas cosas, incluso contra las faltas de ortografía. A mí me pasaba: no sabía por qué escribía bien… y era porque leía mucho”. Pese a que muchos aseguran que el lenguaje que utiliza en los libros, pese a estar más dirigido a niños, tira a lo complicado de entender, el autor es claro cuando lo explica: "Lo hago a propósito". Esto tiene su sentido.

"Yo creo que todos los libros tienen que tener un nivel de dificultad. Yo no creo en los libros estos que son planos y que te pones a leerlos y que no has sacado nada en conclusión. De un libro no tienes que salir igual que entraste", señala. Por ejemplo, la palabra 'lontananza' muchos tienen que ir a buscarla al diccionario. Pero una vez que lo hagan, ya sabrán que significa 'horizonte'. Con la IA e internet, este tipo de aprendizajes desaparecen por completo.

Ayuntamiento

La presentación del día 30 incluirá una edición institucional del libro impulsada por el Ayuntamiento de Cáceres, que será distribuida gratuitamente en centros educativos y cuenta con un prólogo del alcalde, Rafa Mateos. “La idea es que llegue a los colegios, que se utilice y que sirva para algo”, afirma. Ya colaboró con el consistorio en otra obra anterior, 'Manchurrón, Puchi y Zuli, el dragón', un libro cuyo relato transcurre en la parte antigua de Cáceres.

Colaboración del Ayuntamiento. / Pablo Parra

Las ilustraciones las realiza la sevillana Conchi Triano, en unas pinturas de gran tamaño al óleo. Inicialmente fue la hija del autor, Ruth Bermejo, quien realizaba los dibujos que acompañarían al texto.

Bermejo insiste: su obra no busca solo entretener. “Quiero que quien lea el libro no salga igual que entró. Que reflexione, que aprenda y que, sobre todo, entienda el daño que puede causar el acoso”. Y, sobre todo, que nadie más empuje a otro hacia el abismo.