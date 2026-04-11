Manuel de Esperanza Carrasco recibe el IX Premio Virgen de Guadalupe en Cáceres por su trayectoria jurídica e inmobiliaria

Cáceres acogió este viernes la entrega del IX Premio Virgen de Guadalupe, una distinción concedida por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres y su provincia que reconoce trayectorias destacadas vinculadas al ámbito jurídico e inmobiliario. El galardón fue otorgado en esta edición a Manuel de Esperanza Carrasco, en un acto marcado por la presencia institucional y la reivindicación del papel social del sector.

La ceremonia contó con la asistencia de representantes del ámbito judicial y administrativo, entre ellos la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General de Extremadura y la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, además de miembros de la junta directiva del colegio organizador.

Durante su intervención, el premiado expresó su agradecimiento en términos personales y profesionales, subrayando la relevancia de recibir un reconocimiento procedente de una institución colegial. “La emoción que siento y el agradecimiento sincero que quiero manifestar por este nombramiento”, señaló al inicio de su discurso, en el que destacó también el valor colectivo del galardón.

Transparencia

Carrasco quiso extender el reconocimiento al ámbito académico, haciendo referencia a la colaboración con la Facultad de Derecho y reivindicando la necesidad de reforzar los vínculos entre universidad y colegios profesionales. En este sentido, apuntó que el actual contexto del mercado inmobiliario, marcado por cambios normativos y nuevas demandas sociales, refuerza la importancia de contar con profesionales cualificados.

En su intervención, incidió en el papel de los agentes de la propiedad inmobiliaria, cuya labor —afirmó— va más allá de la intermediación. Según explicó, estos profesionales garantizan seguridad jurídica, transparencia y asesoramiento en decisiones que afectan directamente a los ciudadanos.

Asimismo, destacó la función del colegio profesional como entidad clave no solo en la defensa del sector, sino también en la protección de los consumidores y en la mejora continua de los estándares profesionales. “Ejerce una auténtica responsabilidad pública”, afirmó.

El galardonado tuvo también palabras de reconocimiento hacia el presidente del colegio, Francisco Marroquín Parra, de quien destacó su implicación en el impulso de iniciativas formativas y su capacidad para fomentar el diálogo institucional y la modernización del colectivo.

En la parte final de su discurso, Carrasco subrayó que el premio supone un estímulo para seguir trabajando y reforzar la colaboración entre instituciones. “No es un punto de llegada”, afirmó, sino un impulso para continuar desarrollando proyectos conjuntos en beneficio de la sociedad.

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Medalla de Honor

Durante el acto también se hizo entrega de la Medalla de Honor del Colegio a varios profesionales del sector: Ernesto Antonio Alonso Martínez, María Fátima Casero Méndez, Raúl Rodríguez Preciado, Javier Jociles Llorente y Francisco Marroquín Parra.