Muere Felipe Salgado Conejero, referente del comercio tradicional y cofrade de Cáceres

La ciudad de Cáceres despide a Felipe Salgado Conejero, histórico comerciante y figura muy querida en el entorno de la plaza de San Juan y la plaza del Doctor Durán, fallecido este sábado y cuya pérdida ha causado una profunda tristeza tanto en el ámbito cofrade como entre varias generaciones de cacereños.

Hermano de Honor de la Cofradía de los Ramos de Cáceres, Salgado ha sido definido por la hermandad como un hombre “bueno, trabajador, generoso y afable”, siempre comprometido con la vida parroquial de San Juan y con una presencia constante en las tradiciones religiosas de la ciudad. Su figura estaba estrechamente vinculada a la comunidad cofrade, donde dejó una huella de cercanía y colaboración.

Una vida ligada al comercio y a la ciudad

Durante más de cuatro décadas, estuvo al frente de la conocida Pescadería Salgado, un negocio familiar con profundas raíces en la historia comercial de Cáceres. Fundada por su abuelo, Teodomiro Salgado, en el antiguo mercado del Foro de los Balbos, la empresa pasó de generación en generación hasta consolidarse como un referente en la venta de pescado y marisco en la ciudad.

La pescadería de los Salgado formó parte del paisaje cotidiano de Cáceres durante décadas, asociada a momentos señalados como las celebraciones navideñas. En una época en la que el pescado llegaba en tren y era transportado en carros desde el fielato hasta el centro urbano, el negocio fue testigo directo de la evolución del comercio local y de la vida diaria de la ciudad.

Fotogalería | La plaza del Doctor Durán de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Devoción a la Virgen de la Montaña

Más allá de su faceta profesional, Salgado destacó por su profunda devoción a la Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad. Una fe arraigada desde la infancia y transmitida de generación en generación, que le llevaba a participar activamente en el Novenario y a acompañar cada año a la imagen tanto en su bajada como en su estancia en Cáceres.

En una entrevista concedida en 2013, definía a la patrona como “la madre de todos los cacereños” y aseguraba que su relación con ella estaba basada en el cariño más que en la petición. “A la Virgen hay que ir a quererla y a rezarle”, afirmaba entonces, reflejando una espiritualidad sencilla y profundamente arraigada en la tradición popular.

Quienes le conocieron destacan también su carácter cercano y su sentido del humor, así como su condición de vecino ejemplar del barrio de la Madre de la Esperanza. Su figura, habitual tras el mostrador de su negocio, formaba parte de la intrahistoria de la ciudad y de la memoria colectiva de muchos cacereños.

La capilla ardiente se encuentra instalada en el tanatorio San Pedro de Alcántara, mientras que el funeral se celebrará este domingo, 12 de abril, a las 09:30 horas en la parroquia de San Juan Bautista. Cáceres despide así a uno de sus rostros más reconocibles del comercio tradicional y del mundo cofrade.