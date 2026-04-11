¿Quieres trabajar en el museo Helga de Alvear en Cáceres? Esta es la oferta de empleo indefinido que lanza

La Fundación Helga de Alvear ha hecho pública una nueva convocatoria de empleo para cubrir con contrato laboral indefinido una plaza de Técnico Medio Responsable de Mantenimiento Integral de Edificios, Instalaciones y Seguridad, según recoge el anuncio publicado este viernes en el Diario Oficial de Extremadura.

Museo Helga de Alvear en Cáceres. / Helga de Alvear

La oferta responde, según el texto oficial, a las necesidades de personal de la institución y parte de un acuerdo adoptado por el Patronato de la Fundación Helga de Alvear en su reunión del 24 de mayo de 2023. La convocatoria se tramitará mediante un procedimiento selectivo de libre concurrencia para proveer este puesto incluido en la relación de puestos de trabajo de la entidad.

Acceso por concurrencia competitiva

El anuncio señala que el proceso se desarrollará en régimen de concurrencia competitiva y tendrá en cuenta los principios de objetividad, transparencia, igualdad, no discriminación y publicidad. También subraya el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, en línea con la Constitución española, la normativa comunitaria y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

Diez días hábiles para presentar la solicitud

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio. Las personas interesadas deberán formalizar su petición en el modelo establecido para este procedimiento. Las bases de la convocatoria y los anexos necesarios para optar al puesto pueden consultarse y descargarse a través de la página web de la Fundación Helga de Alvear, dentro de la sección de empleo y formación, tal y como recoge el propio anuncio. La publicación oficial está firmada en Cáceres con fecha 1 de abril de 2026 por la directora de la Fundación Helga de Alvear, Sandra Guimarães.