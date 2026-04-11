Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Arquitectura extremeñaSanguijuelas del GuadianaLa Borriquita de PlasenciaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Creatividad local

El obrador PanHabla en Cáceres triunfa con su pizza artesanal por encargo

El establecimiento abre únicamente los viernes para elaborar pizzas, debido a la carga de trabajo, y aunque se venden bajo reserva, también atienden a turistas que se acercan

Juan Manuel Rodríguez, creador de la iniciativa.

Juan Manuel Rodríguez, creador de la iniciativa. / Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Las pizzas PanHabla, impulsadas desde el obrador PanHabla, comenzaron a llamar la atención de los cacereños a finales del mes de enero, cuando el establecimiento amplió su actividad con la elaboración de pizzas por encargo, disponibles para recoger directamente en el local. Esta nueva línea surgió como una evolución natural de su trabajo artesanal, trasladando su experiencia en la elaboración de masas al ámbito de la pizza.

Tres estilos de pizza y éxito de ventas desde el lanzamiento

Desde sus inicios, el proyecto apostó por una propuesta variada con tres estilos bien diferenciados: la pizza napolitana, de 32 centímetros y con un carácter propio marcado por el uso de sus hornos de pan, la versión estilo New York, de 45 centímetros y masa fina, y la teglia, elaborada con una masa más gruesa y cocinada en bandeja de hierro. Además, la oferta se completó con pizzas prehorneadas, pensadas para llevar cerradas y conservarse tanto en frío como congeladas, facilitando así su consumo posterior sin renunciar a la calidad del producto. "Están teniendo mucho éxito, empezamos a venderlas los miércoles y, para el viernes, prácticamente ya las tenemos todas vendidas", afirma Juan Manuel Rodríguez, creador de la iniciativa.

Apertura limitada a los viernes y venta bajo reserva

El establecimiento abre únicamente los viernes, ya que la carga de trabajo en el obrador no les permite disponer de más tiempo para la elaboración. La mayoría de las pizzas que se preparan ese día se realizan bajo reserva, aunque también atienden a clientes de paso, como turistas, que se las llevan directamente.

Noticias relacionadas y más

En la actualidad, el proyecto ha simplificado su carta y ha dejado de ofrecer la pizza estilo New York, aunque continúa su evolución y se va consolidando en la ciudad. La acogida está siendo muy positiva y, además, muchos de los clientes que acuden a por pizzas ya eran compradores habituales de pan en el obrador.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La plaza Mayor de Cáceres se transforma: ya está en pie el escenario del estreno del centenario del Gran Teatro
  2. Un pueblo de Cáceres de 380 habitantes celebra el primer concurso de hamburguesas del norte de la provincia
  3. Hospitalización a domicilio en Plasencia: un nuevo modelo asistencial para atender a pacientes en casa
  4. Un piromusical inaugura la programación especial del centenario del Gran Teatro cacereño
  5. Del covid a los 65: el traumatólogo cacereño Alejo Leal celebra su cumpleaños con humor y sin intención de jubilarse
  6. Muere Lorenzo Díaz 'Chipi', director deportivo del Cáceres
  7. THESILO: el proyecto que convertirá silos de grano de Torremocha en sistemas de almacenamiento de energía térmica
  8. Una polémica por las palmas de la procesión de 'La Borriquita' en Plasencia llega al pleno municipal

Sor Joaquina Ruano, superiora de las Hijas de la Caridad de Cáceres, celebró sus bodas de oro en mayo de 1948

Sor Joaquina Ruano, superiora de las Hijas de la Caridad de Cáceres, celebró sus bodas de oro en mayo de 1948

Plan de actividades en Cáceres: libro infantil, teatro y concierto este fin de semana

Manuel de Esperanza Carrasco recibe el IX Premio Virgen de Guadalupe en Cáceres por su trayectoria jurídica e inmobiliaria

Manuel de Esperanza Carrasco recibe el IX Premio Virgen de Guadalupe en Cáceres por su trayectoria jurídica e inmobiliaria

El obrador PanHabla en Cáceres triunfa con su pizza artesanal por encargo

El obrador PanHabla en Cáceres triunfa con su pizza artesanal por encargo

Cáceres impulsa la vivienda asequible: más de 540 pisos protegidos y rehabilitación en marcha

Cáceres impulsa la vivienda asequible: más de 540 pisos protegidos y rehabilitación en marcha

Amar, el joven de Cáceres de 28 años que salta a 'La Isla de las Tentaciones': "Liarse conmigo es llevarse un gran trofeo"

Amar, el joven de Cáceres de 28 años que salta a 'La Isla de las Tentaciones': "Liarse conmigo es llevarse un gran trofeo"

'Lucio se siente solo': el diario poético contra el acoso escolar que arrasa en los colegios de Cáceres

'Lucio se siente solo': el diario poético contra el acoso escolar que arrasa en los colegios de Cáceres

Una app, balizas y realidad aumentada: así será la nueva ruta por las juderías de Cáceres financiada con fondos europeos

Una app, balizas y realidad aumentada: así será la nueva ruta por las juderías de Cáceres financiada con fondos europeos
Tracking Pixel Contents