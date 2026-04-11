El obrador PanHabla en Cáceres triunfa con su pizza artesanal por encargo

Las pizzas PanHabla, impulsadas desde el obrador PanHabla, comenzaron a llamar la atención de los cacereños a finales del mes de enero, cuando el establecimiento amplió su actividad con la elaboración de pizzas por encargo, disponibles para recoger directamente en el local. Esta nueva línea surgió como una evolución natural de su trabajo artesanal, trasladando su experiencia en la elaboración de masas al ámbito de la pizza.

Tres estilos de pizza y éxito de ventas desde el lanzamiento

Desde sus inicios, el proyecto apostó por una propuesta variada con tres estilos bien diferenciados: la pizza napolitana, de 32 centímetros y con un carácter propio marcado por el uso de sus hornos de pan, la versión estilo New York, de 45 centímetros y masa fina, y la teglia, elaborada con una masa más gruesa y cocinada en bandeja de hierro. Además, la oferta se completó con pizzas prehorneadas, pensadas para llevar cerradas y conservarse tanto en frío como congeladas, facilitando así su consumo posterior sin renunciar a la calidad del producto. "Están teniendo mucho éxito, empezamos a venderlas los miércoles y, para el viernes, prácticamente ya las tenemos todas vendidas", afirma Juan Manuel Rodríguez, creador de la iniciativa.

Apertura limitada a los viernes y venta bajo reserva

El establecimiento abre únicamente los viernes, ya que la carga de trabajo en el obrador no les permite disponer de más tiempo para la elaboración. La mayoría de las pizzas que se preparan ese día se realizan bajo reserva, aunque también atienden a clientes de paso, como turistas, que se las llevan directamente.

En la actualidad, el proyecto ha simplificado su carta y ha dejado de ofrecer la pizza estilo New York, aunque continúa su evolución y se va consolidando en la ciudad. La acogida está siendo muy positiva y, además, muchos de los clientes que acuden a por pizzas ya eran compradores habituales de pan en el obrador.