Plan de actividades en Cáceres: libro infantil, teatro y concierto este fin de semana

Opciones diversas para todas las edades.

Presentación del libro infantil 'El atlas mágico de los regalos' en la biblioteca

Este sábado a las 12.00 horas tendrá lugar la presentación del libro El atlas mágico de los regalos, escrito por Samuel Solís e ilustrado por Paulo Habermann. La obra está dirigida a niños de entre 6 y 9 años. El libro narra la historia de Sofía, una niña que descubre que en distintas partes del mundo los regalos no los traen únicamente los Reyes Magos, sino también otros personajes mágicos como la bruja Befana, la Cabra de Navidad, San Nicolás o el Olentzero. Fascinada por esta diversidad, Sofía decide escribirles a todos, embarcándose en una investigación que la llevará a conocer diferentes culturas de una manera divertida. Se trata de un cuento que, además de su componente mágico, pone el acento en valores como la tolerancia, el respeto y la multiculturalidad.

El teatro 'Oleanna' llega a La Nave del Duende

La compañía La Nave del Duende acoge este sábado, de 21.00 a 22.00 horas, la representación de Oleanna en sus instalaciones del Polígono La Cañada 1, en Casar de Cáceres. La obra presenta un intenso cara a cara entre un estudiante y su profesor a lo largo de tres encuentros clave, una primera reunión sobre una calificación académica, una segunda marcada por una acusación de acoso surgida durante ese encuentro inicial, y una última en la que se exponen las demandas respaldadas por otros alumnos. En un contexto donde la duda impide alcanzar certezas absolutas, Oleanna plantea una reflexión inquietante sobre la relatividad de la verdad y los conflictos de poder, invitando al espectador a cuestionar sus propias percepciones.

Música y ambiente primaveral en el concierto de '0s Bar Ban Sónicos'

El Boogaloo Club de Cáceres acoge hoy de 21.00 a 23.00 horas, el concierto de 0s Bar Ban Sónicos, en una cita que se suma al ambiente animado que trae consigo la llegada de la primavera. Con la subida de las temperaturas y el regreso del buen tiempo, la agenda cultural comienza a llenarse de propuestas que invitan a salir y disfrutar de la música en directo. En este contexto, el Boogaloo Club se consolida como uno de los espacios de referencia para la escena musical local, conocido por su programación variada y su cercanía con el público.

El concierto promete una noche de ritmo y energía en un entorno ideal para celebrar la nueva estación, en la que el ocio nocturno vuelve a cobrar protagonismo y las salas se llenan de vida tras los meses más fríos.