El PSOE acusa al Gobierno local de desviar fondos de empleo para financiar los toros en Cáceres

El PSOE de Cáceres ha denunciado este viernes que el equipo de Gobierno municipal del PP ha destinado partidas previstas para empleo y formación profesional a subvencionar festejos taurinos para los años 2026 y 2027. La crítica ha sido formulada por la portavoz socialista, Belén Fernández, durante la Comisión de Recursos Humanos celebrada esta mañana en el Ayuntamiento.

Según ha expuesto el Grupo Municipal Socialista, tras preguntar en varias ocasiones por el origen de los 160.000 euros aprobados para la subvención de los festejos taurinos, "se ha comprobado que esos fondos se han detraído de recursos destinados a la inserción laboral y a la capacitación profesional".

Fernández ha señalado que más de 100.000 euros se han retirado de la Universidad Popular, un servicio municipal que el PSOE considera "uno de los más importantes" que presta el Ayuntamiento en materia de formación. La portavoz ha defendido que este recurso da capacitación profesional a más de 500 alumnos con titulaciones oficiales y ha asegurado que su oferta está adaptada a las necesidades actuales del mercado laboral.

Críticas a la gestión municipal

La portavoz socialista ha sostenido además que, pese al volumen de trabajo que asume la Universidad Popular, una sola persona se encarga en la actualidad de coordinar este servicio público. En este sentido, ha acusado al Gobierno municipal de emplear fondos presupuestados para cubrir necesidades de recursos humanos en este ámbito para financiar la celebración de festejos taurinos.

A juicio del PSOE, esta decisión compromete que durante al menos dos años no se cubran esas plazas ni se dote de más recursos al servicio. Fernández ha enmarcado esta situación en una falta de compromiso con las políticas de empleo y con las personas desempleadas que encuentran en la Universidad Popular una vía de acceso a la formación.

La Universidad Popular, en el centro de la denuncia

Los socialistas han puesto el foco en el papel de la Universidad Popular como herramienta de inserción laboral. Fernández ha afirmado que este servicio presenta un "100% de empleabilidad", un dato con el que ha querido reforzar la importancia de mantener su financiación y sus medios humanos.

Desde el PSOE se ha insistido en que el desvío de fondos hacia los festejos taurinos evidencia, a su juicio, una escala de prioridades errónea por parte del Gobierno local. La portavoz ha criticado que se apueste por destinar recursos a las corridas de toros en lugar de reforzar programas vinculados a la formación para el empleo.

Reproche político al equipo de Gobierno

En su intervención, Fernández ha cargado directamente contra el alcalde, Rafa Mateos, y contra el PP por considerar que esta decisión refleja "una total falta de responsabilidad en la buena gestión pública". La portavoz ha ironizado con que, a cambio de perder oportunidades de formación, los cacereños "podrán disfrutar de corridas de toros".

Con estas declaraciones, el Grupo Municipal Socialista ha elevado el tono político sobre el destino de las partidas municipales y ha abierto un nuevo frente de crítica sobre la gestión presupuestaria del Ejecutivo local, al que reprocha haber antepuesto la financiación de los festejos taurinos a los programas de empleo y formación.