Nuestro pasado
Sor Joaquina Ruano, superiora de las Hijas de la Caridad de Cáceres, celebró sus bodas de oro en mayo de 1948
La Cruz Roja reconoció su trayectoria ejemplar con la Cruz de Beneficencia de Primera Clase en noviembre de 1948
En el mes de mayo de 1948, la superiora de las Hijas de la Caridad de la Cruz Roja de Cáceres, sor Joaquina Ruano, conmemoró sus bodas de oro con el santo hábito, en un acto cargado de emotividad y reconocimiento a toda una vida dedicada al servicio y la entrega.
Meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, su labor fue nuevamente distinguida al recibir la Cruz de Beneficencia de Primera Clase, una condecoración otorgada por la Cruz Roja en reconocimiento a su trayectoria ejemplar dentro de la institución.
Garrovillas y la Santa Infancia
Por otro lado, el 21 de octubre de 1948, la localidad de Garrovillas celebró con notable participación la festividad de la Santa Infancia. El impulso de esta obra estuvo encabezado por Francisca Sánchez, considerada el alma de la institución. Gracias a su dedicación y esfuerzo, se logró reunir a 943 niños dentro de la conocida Obra de los Negritos, así como constituir un fondo anual que superó las 1.500 pesetas. Ambos acontecimientos reflejaron el compromiso social y religioso que marcó la vida de estas comunidades durante aquel año, destacando especialmente la labor solidaria y organizativa de sus protagonistas.
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