Sorpresas en el Novenario de la Virgen de la Montaña en Cáceres

La Virgen de la Montaña adelantará este año su tradicional bajada en el marco del Novenario, una de las principales novedades de la programación presentada este sábado, en la que la cofradía introduce además cambios organizativos, nuevos actos y mejoras técnicas para la procesión.

La presentación del Novenario de la Virgen de la Montaña, patrona de la capital cacereña, ha tenido lugar este mediodía en un nuevo escenario: el Hotel Hilton Palacio de Godoy, para dar el pistoletazo de salida a un evento declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. De esta forma, el Hilton Palacio de Godoy se abre a acoger eventos netamente cacereños, como este que tiene que ver con la patrona de la ciudad.

Autoridades presentes en la presentación del Novenario. / Jorge Valiente

Joaquín Floriano, mayordomo de la Cofradía Virgen de la Montaña, ha avanzado todas las novedades, en un acto desarrollado en la terraza panorámica del hotel, que ofrece vistas directas a la Montaña cacereña, a la Iglesia monumental de Santiago y al casco antiguo y los Llanos de Cáceres.

Adelanto

Floriano ha detallado que la modificación del calendario responde a la coincidencia con otros eventos festivos en la ciudad, lo que ha llevado a adelantar la Bajada un día con el objetivo de evitar solapamientos y garantizar el correcto desarrollo de la procesión. Así la tradicional Bajada de la Virgen de la Montaña se adelantará un día (el martes, 21 de abril) para no coincidir con la quema del dragón de San Jorge, patrón de Cáceres, que se celebra el 22 de abril y constituye una de las festividades más populares, arraigadas y con mayor participación ciudadana de la capital.

El programa incorpora también novedades en el pregón, que este año incluirá sorpresas y un formato reforzado respecto a ediciones anteriores. A ello se suma la ampliación de los cultos y de las actividades paralelas, con especial atención al público infantil, en una apuesta por hacer más participativa la celebración.

Entre las iniciativas destacadas figura un sorteo vinculado al Año Jubilar Franciscano, así como la inclusión de una oración dedicada por el nuncio apostólico Piero Pioppo, que aporta un carácter especial a esta edición del Novenario.

En el apartado cultural, la cofradía ha organizado una exposición inédita centrada en los mantos de la Virgen peregrina, piezas de menor tamaño que reproducen fielmente los de la imagen titular. Esta muestra permitirá acercar al público un patrimonio devocional poco conocido, pese a su valor simbólico.

El programa incorpora además un componente solidario, con un reconocimiento a colectivos que han intervenido en recientes emergencias en la ciudad, especialmente en incendios e inundaciones, poniendo en valor su labor y compromiso con la ciudadanía.

Otra de las novedades más visibles será la incorporación de una cúpula de metacrilato para proteger la imagen en caso de lluvia durante la procesión. Este sistema sustituirá a los plásticos utilizados en años anteriores, mejorando la estética y la conservación de la imagen, aunque supondrá un aumento del peso de las andas.

Por último, desde la cofradía se insiste en que la bajada de la Virgen se celebrará con normalidad independientemente de las condiciones meteorológicas, manteniendo la tradición de que la imagen descienda a hombros, con las adaptaciones necesarias si las circunstancias lo requieren.