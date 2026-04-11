La Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres convoca elecciones el 14 de mayo para renovar su presidencia

La Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres ha iniciado el proceso electoral para renovar su presidencia tras la finalización del mandato actual de Santos Benítez Floriano. El Pleno de la entidad, reunido en sesión ordinaria el pasado jueves, aprobó por unanimidad la convocatoria de elecciones, que se celebrarán el próximo 14 de mayo.

Según el acuerdo adoptado, el proceso se desarrollará conforme a un calendario que fija el inicio del plazo de presentación de candidaturas el 10 de abril y su cierre el día 20 del mismo mes. La proclamación oficial de aspirantes tendrá lugar el 21 de abril, momento en el que también se convocará la sesión plenaria extraordinaria en la que se procederá a la votación.

La elección del nuevo presidente se llevará a cabo mediante votación secreta en el Pleno. Para resultar elegido en primera vuelta será necesario obtener el respaldo de dos tercios de los votos presentes, siempre que exista quórum suficiente. En caso de no alcanzarse dicha mayoría, se celebrará una segunda votación en la que bastará la mayoría simple.

El proceso culminará el 15 de mayo con la comunicación del resultado al Ordinario Diocesano, a quien corresponde el nombramiento oficial del presidente. Posteriormente, el 5 de junio tendrá lugar la solemne eucaristía de clausura del curso cofrade 2025-26, en la que se formalizará la toma de posesión de la nueva Comisión Permanente.

Requisitos

En cuanto a los requisitos, los estatutos de la Unión de Cofradías establecen que los candidatos deberán ser mayores de edad, estar en pleno uso de sus derechos y no incurrir en incompatibilidades. Además, deberán contar con al menos dos años de antigüedad en alguna de las cofradías integrantes y haber completado la formación exigida por la diócesis.

Las candidaturas deberán formalizarse mediante escrito dirigido al secretario de la Unión, acompañado de la documentación acreditativa correspondiente, y presentarse de forma presencial en la Secretaría General del Obispado de Coria-Cáceres, en horario de mañana.

Santos Benítez Floriano

El actual presidente, Santos Benítez Floriano, concluye así una etapa al frente de la institución. Nacido en Cáceres en 1957, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca y ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional como funcionario de la Diputación Provincial, donde desempeñó responsabilidades vinculadas a la gestión cultural y turística durante más de cuatro décadas.

Su vinculación con la vida cultural y cofrade de la ciudad es amplia. Ha sido mayordomo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y pregonero de la Semana Santa de Cáceres, así como de otras localidades cercanas. Asimismo, desde 2012 ejerce como cronista oficial de la ciudad, una figura clave en la divulgación de su historia y patrimonio, y ha publicado numerosos artículos y libros sobre estas materias.

Benítez Floriano accedió a la presidencia de la Unión de Cofradías tras ser elegido por unanimidad del Pleno en un proceso anterior, lo que reflejó el respaldo del conjunto de hermandades de la ciudad. Durante su mandato, ha estado al frente de la coordinación de la Semana Santa cacereña, una de las celebraciones más relevantes del calendario local, así como de la interlocución entre las distintas cofradías y las instituciones.