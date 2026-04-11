Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Arquitectura extremeñaSanguijuelas del GuadianaLa Borriquita de PlasenciaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Mundo cofrade

La Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres convoca elecciones el 14 de mayo para renovar su presidencia

El proceso electoral para renovar la presidencia de la Unión de Cofradías cacereña comenzará el 10 de abril con la presentación de candidaturas, según el acuerdo aprobado por el Pleno

Santos Benítez Floriano.

Santos Benítez Floriano. / Silvia Sánchez

Pablo Parra

Cáceres

La Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres ha iniciado el proceso electoral para renovar su presidencia tras la finalización del mandato actual de Santos Benítez Floriano. El Pleno de la entidad, reunido en sesión ordinaria el pasado jueves, aprobó por unanimidad la convocatoria de elecciones, que se celebrarán el próximo 14 de mayo.

Según el acuerdo adoptado, el proceso se desarrollará conforme a un calendario que fija el inicio del plazo de presentación de candidaturas el 10 de abril y su cierre el día 20 del mismo mes. La proclamación oficial de aspirantes tendrá lugar el 21 de abril, momento en el que también se convocará la sesión plenaria extraordinaria en la que se procederá a la votación.

La elección del nuevo presidente se llevará a cabo mediante votación secreta en el Pleno. Para resultar elegido en primera vuelta será necesario obtener el respaldo de dos tercios de los votos presentes, siempre que exista quórum suficiente. En caso de no alcanzarse dicha mayoría, se celebrará una segunda votación en la que bastará la mayoría simple.

El proceso culminará el 15 de mayo con la comunicación del resultado al Ordinario Diocesano, a quien corresponde el nombramiento oficial del presidente. Posteriormente, el 5 de junio tendrá lugar la solemne eucaristía de clausura del curso cofrade 2025-26, en la que se formalizará la toma de posesión de la nueva Comisión Permanente.

Requisitos

En cuanto a los requisitos, los estatutos de la Unión de Cofradías establecen que los candidatos deberán ser mayores de edad, estar en pleno uso de sus derechos y no incurrir en incompatibilidades. Además, deberán contar con al menos dos años de antigüedad en alguna de las cofradías integrantes y haber completado la formación exigida por la diócesis.

Las candidaturas deberán formalizarse mediante escrito dirigido al secretario de la Unión, acompañado de la documentación acreditativa correspondiente, y presentarse de forma presencial en la Secretaría General del Obispado de Coria-Cáceres, en horario de mañana.

Santos Benítez Floriano

El actual presidente, Santos Benítez Floriano, concluye así una etapa al frente de la institución. Nacido en Cáceres en 1957, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca y ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional como funcionario de la Diputación Provincial, donde desempeñó responsabilidades vinculadas a la gestión cultural y turística durante más de cuatro décadas.

Su vinculación con la vida cultural y cofrade de la ciudad es amplia. Ha sido mayordomo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y pregonero de la Semana Santa de Cáceres, así como de otras localidades cercanas. Asimismo, desde 2012 ejerce como cronista oficial de la ciudad, una figura clave en la divulgación de su historia y patrimonio, y ha publicado numerosos artículos y libros sobre estas materias.

Noticias relacionadas y más

Benítez Floriano accedió a la presidencia de la Unión de Cofradías tras ser elegido por unanimidad del Pleno en un proceso anterior, lo que reflejó el respaldo del conjunto de hermandades de la ciudad. Durante su mandato, ha estado al frente de la coordinación de la Semana Santa cacereña, una de las celebraciones más relevantes del calendario local, así como de la interlocución entre las distintas cofradías y las instituciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La plaza Mayor de Cáceres se transforma: ya está en pie el escenario del estreno del centenario del Gran Teatro
  2. Un pueblo de Cáceres de 380 habitantes celebra el primer concurso de hamburguesas del norte de la provincia
  3. Hospitalización a domicilio en Plasencia: un nuevo modelo asistencial para atender a pacientes en casa
  4. Un piromusical inaugura la programación especial del centenario del Gran Teatro cacereño
  5. Del covid a los 65: el traumatólogo cacereño Alejo Leal celebra su cumpleaños con humor y sin intención de jubilarse
  6. Muere Lorenzo Díaz 'Chipi', director deportivo del Cáceres
  7. THESILO: el proyecto que convertirá silos de grano de Torremocha en sistemas de almacenamiento de energía térmica
  8. Una polémica por las palmas de la procesión de 'La Borriquita' en Plasencia llega al pleno municipal

Sor Joaquina Ruano, superiora de las Hijas de la Caridad de Cáceres, celebró sus bodas de oro en mayo de 1948

Sor Joaquina Ruano, superiora de las Hijas de la Caridad de Cáceres, celebró sus bodas de oro en mayo de 1948

Plan de actividades en Cáceres: libro infantil, teatro y concierto este fin de semana

Manuel de Esperanza Carrasco recibe el IX Premio Virgen de Guadalupe en Cáceres por su trayectoria jurídica e inmobiliaria

Manuel de Esperanza Carrasco recibe el IX Premio Virgen de Guadalupe en Cáceres por su trayectoria jurídica e inmobiliaria

El obrador PanHabla en Cáceres triunfa con su pizza artesanal por encargo

El obrador PanHabla en Cáceres triunfa con su pizza artesanal por encargo

Cáceres impulsa la vivienda asequible: más de 540 pisos protegidos y rehabilitación en marcha

Cáceres impulsa la vivienda asequible: más de 540 pisos protegidos y rehabilitación en marcha

Amar, el joven de Cáceres de 28 años que salta a 'La Isla de las Tentaciones': "Liarse conmigo es llevarse un gran trofeo"

Amar, el joven de Cáceres de 28 años que salta a 'La Isla de las Tentaciones': "Liarse conmigo es llevarse un gran trofeo"

'Lucio se siente solo': el diario poético contra el acoso escolar que arrasa en los colegios de Cáceres

'Lucio se siente solo': el diario poético contra el acoso escolar que arrasa en los colegios de Cáceres

Una app, balizas y realidad aumentada: así será la nueva ruta por las juderías de Cáceres financiada con fondos europeos

Una app, balizas y realidad aumentada: así será la nueva ruta por las juderías de Cáceres financiada con fondos europeos
Tracking Pixel Contents