El aeródromo pone a Cáceres ante una oportunidad real

Cáceres ha vivido demasiadas veces instalada en una contradicción incómoda: quiere crecer, atraer inversiones, mejorar su posición en el mapa y ampliar su capacidad de respuesta, pero a menudo duda cada vez que aparece sobre la mesa una infraestructura con verdadero potencial. Por eso, la licitación de la redacción del proyecto del futuro aeródromo de uso restringido debe interpretarse como una buena noticia. No porque la obra esté ya hecha, ni porque convenga vender humo antes de tiempo, sino porque supone algo mucho más importante: que la idea vuelve a avanzar por el único camino serio, el administrativo y el técnico.

Durante años, en esta tierra se ha hablado mucho de grandes conexiones, de plataformas logísticas, de corredores ferroviarios y de oportunidades perdidas. Todo eso sigue siendo necesario. Pero entre la promesa grandilocuente y la resignación permanente hay un punto intermedio que Cáceres necesita abrazar de una vez: el de las infraestructuras posibles, útiles y pensadas para el territorio real. Y un aeródromo de uso restringido encaja precisamente ahí.

No se está planteando un aeropuerto desmesurado ni una operación fuera de escala para la ciudad. Se habla de una instalación especializada, razonable, vinculada a emergencias, servicios sanitarios, usos deportivos, actividad aeronáutica concreta y también a nuevas posibilidades empresariales y turísticas. Eso, en una provincia extensa, con grandes distancias internas y con una necesidad evidente de reforzar su conectividad, no es un capricho. Es una herramienta.

Además, hay un aspecto que conviene subrayar. Cáceres no puede seguir mirando con naturalidad cómo determinadas infraestructuras se concentran siempre en otros puntos mientras aquí cualquier proyecto estratégico parece condenado a la lentitud, la sospecha o la eterna discusión previa.

Es verdad que los plazos invitan a la cautela. 34 meses para la redacción del proyecto parecen muchos, sobre todo si se tiene en cuenta que después llegará la tramitación final y, en su caso, la licitación de las obras. También es cierto que este asunto arrastra antecedentes de hace más de una década, lo que obliga a desconfiar de cualquier triunfalismo prematuro. Pero precisamente por eso conviene valorar este paso. Las ciudades no avanzan solo con anuncios espectaculares; avanzan cuando los expedientes se mueven, cuando los papeles se redactan y cuando las administraciones dejan de aplazar indefinidamente lo que consideran estratégico.

Cáceres necesita ambición, sí, pero una ambición con planos, informes y calendario. El aeródromo puede ser una pieza útil para reforzar la ciudad en materia de seguridad, emergencias, deporte aéreo, atracción de actividad y posicionamiento territorial. No resolverá por sí solo los déficits históricos de infraestructuras, pero sí puede enviar un mensaje claro: esta vez Cáceres no quiere quedarse otra vez en el andén viendo cómo las oportunidades despegan desde otro sitio.