Cáceres elaborará un plan municipal de vivienda para ordenar la oferta y detectar necesidades habitacionales

La Agenda Urbana de Cáceres ha situado la vivienda entre los grandes frentes pendientes de la ciudad y lo ha hecho con un diagnóstico claro: el documento reconoce que el municipio desconoce la realidad de su parque residencial y plantea como respuesta la redacción de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo que sirva para ordenar la oferta existente, detectar necesidades y abrir nuevas vías de promoción pública y privada. La medida figura dentro del Objetivo Estratégico 8, dedicado a garantizar el acceso a la vivienda, y aparece recogida como una de las líneas de actuación de la hoja de ruta local hasta 2030.

El plan, de carácter estratégico y no normativo, se presenta como una herramienta para orientar las decisiones municipales en materia urbana con una visión global y sostenida en el tiempo. En ese marco, la vivienda deja de aparecer como un asunto aislado y pasa a integrarse en la planificación general de ciudad, junto a cuestiones como la movilidad, la regeneración de barrios, el acceso a servicios o la cohesión social.

Parte de una carencia

La ficha específica del Programa de fomento de la vivienda incluye un indicador de partida especialmente revelador: a la pregunta de si Cáceres dispone de un plan local de vivienda que favorezca un parque público y privado adecuado a la demanda y que impulse, en particular, el alquiler asequible, la respuesta que figura en el documento es «No». Esa ausencia es la que justifica la necesidad de poner en marcha una herramienta propia de planificación.

Un edificio en construcción en Cáceres. / Carlos Gil

A partir de ahí, la Agenda Urbana sostiene que la vivienda es el uso más característico de una ciudad y que su oferta y su calidad condicionan en buena medida la percepción social y económica del municipio. El texto añade que, por sus implicaciones sociales, debe ocupar un lugar central en las preocupaciones de las administraciones, también de los ayuntamientos dentro de su ámbito competencial. En esa misma línea, defiende que el consistorio puede favorecer la generación de nueva vivienda si fija un marco que permita complementarse a la iniciativa privada y a la iniciativa pública con la suficiente seguridad jurídica.

Qué propone el ayuntamiento

La actuación recogida en el documento no se limita a una declaración genérica, sino que enumera varias tareas concretas. La principal es la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, concebido como la pieza que debe ordenar toda la política local en esta materia. Junto a ella, se plantea la actualización del inventario del parque de viviendas, incluyendo parcelas e inmuebles, tanto actuales como futuros.

El programa añade además la promoción de viviendas sociales, el impulso del alquiler joven y la exploración de nuevos modos de convivencia, entre ellos el coliving. A eso se suman otras fórmulas de intervención, como los acuerdos de colaboración público-privada para promover vivienda o la cesión de suelo municipal para facilitar nuevas construcciones. Todo ello aparece encuadrado como una actuación de planificación y gobernanza.

Viviendas en Cáceres. / Carlos Gil

La ficha prevé para esta línea un presupuesto de entre 450.000 y 550.000 euros, con posibles fuentes de financiación a cargo del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de recursos propios. La temporización fijada se extiende desde 2024 hasta 2030.

Diagnóstico

El diagnóstico previo de la Agenda Urbana incorpora varios datos que ayudan a entender por qué la vivienda entra en el núcleo del plan. La comparativa elaborada para Cáceres refleja que el municipio cuenta con 522,68 viviendas por cada 1.000 habitantes, por encima de Badajoz, Mérida y también por encima de la media de ciudades españolas de entre 50.000 y 100.000 habitantes, situada en 479,04. El propio documento interpreta ese dato como un nivel cuantitativo alto, útil para planificar de forma equilibrada los usos y funciones urbanas.

Sin embargo, esa disponibilidad global de vivienda convive con otros indicadores que apuntan a posibles tensiones o desajustes internos. La Agenda Urbana cifra la vivienda vacía en el 14,42%, por encima de la media nacional del grupo de municipios comparados, que se sitúa en el 12,23%. También recoge un 11,90% de vivienda secundaria, frente al 7,83% de la media. A ello se añade que el parque previsto en áreas de desarrollo respecto al parque de vivienda existente alcanza el 90,07%, muy por encima del 20,37% de media.

Esos números dibujan una paradoja frecuente en muchas ciudades medias: no siempre el problema está solo en construir más, sino en conocer mejor lo que ya existe, saber qué parte está vacía, qué parte puede ponerse en carga, qué demanda real hay y qué perfiles encuentran más dificultades para acceder a una casa. Precisamente ese vacío de información es el que el documento municipal dice querer corregir con el nuevo plan.

Conectados

La Agenda Urbana no trata la vivienda como una política desligada del resto de la ciudad. En otras partes del documento vincula este objetivo con la regeneración urbana de barrios, la mejora del espacio público y la intervención en zonas vulnerables. De hecho, el propio OE8 aparece conectado con otros objetivos de carácter social y urbano, y el plan de regeneración de barrios cita expresamente la rehabilitación de 109 viviendas en Extramuros como ejemplo de intervención.

Ángel García Collado

Esa mirada amplia también se extiende al entorno rural del término municipal. El documento plantea reforzar el papel de Valdesalor, Rincón de Ballesteros y Estación Arroyo-Malpartida como alternativas residenciales a la ciudad principal, dotándolas de los servicios urbanos necesarios según su población y evitando al mismo tiempo el crecimiento desordenado de asentamientos dispersos.