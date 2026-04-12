Cáceres renueva su sistema sanitario: reformas y ampliaciones en varios edificios clave

La ciudad de Cáceres vive un momento de reforma constante, algo que nota el sistema sanitario. Son varios los edificios de este ámbito que se encuentran en algún tipo de obra. Unos están finalizando, otros acaban de empezar y alguno es cuestión de tiempo que comience.

Desde reformas integrales hasta ampliaciones gigantescas, así como una reconversión de un edificio histórico de la ciudad que dejará sus funciones sanitarias.

Centro de salud Plaza de Argel

El centro de salud Plaza de Argel entra en su recta final para ver su reforma terminada tras un año de actuaciones. Sin embargo, habrá que esperar al tercer trimestre de este año para que entre en funcionamiento del todo. Es ahí cuando el equipamiento y los trabajos de mudanza se lleven a cabo.

Galería | Así se encuentra el Centro de Salud de Plaza de Argel en su tramo final / Carlos Gil

Las obras contemplaron una reforma integral del edificio situado en la avenida de Hernán Cortés, con actuaciones sobre paramentos, cerramientos e instalaciones, además de mejoras en eficiencia energética, accesibilidad y en la propia estructura del inmueble, que presentaba deficiencias previas.

Todo un lavado de cara en un edificio emblemático de Cáceres que ha corrido a cargo de la empresa andaluza Pinus SA, con sede en Alcaudete (Jaén). Para ello contó con un presupuesto de 241.980 euros, impuestos incluidos.

Centro de salud Zona Centro

Este centro de salud está directamente relacionado con otro que se encuentra al final (o el principio) de la misma avenida de Hernán Cortés. El de Zona Centro, si bien las obras no han sido aún adjudicadas, sí se ha contemplado la actuación que se va a realizar en sus instalaciones gracias al Pliego de Prescripciones Técnicas publicado en noviembre.

En este documento se presentaron numerosos problemas de accesibilidad. El inmueble consta de dos plantas, una baja y otra inferior, y carece de ascensor. Además, se señala una mala distribución interior poco funcional "que obliga a una demolición completa y una redistribución de los espacios".

Las actuaciones afectarán también a la zona exterior del inmueble. Una vez se tenga la cesión de uso provisional por parte del Ayuntamiento, se actuará en dicha zona. Las actuaciones consistirán en realizar un itinerario accesible que salve el desnivel existente entre la calle y el acceso de la planta inferior del centro. Además, se realizarán las actuaciones necesarias para que el espacio quede más abierto, de forma que se pueda evitar la constante vandalización de la zona.

Centro de Salud Zona Centro. / Silvia Sánchez

El centro atiende a alrededor de 13.400 habitantes que, al igual que los de Plaza de Argel, acuden actualmente al hospital Virgen de la Montaña (que tiene fecha de caducidad). Zona Centro, que se encuentra frente al mítico 'Caballo' que hace referencia a la estatua de Hernán Cortés, cuenta con un espacio pequeño para atender a todas estas personas. Según el estudio, debería tener al menos 1.300 metros cuadrados y espacios como 10 consultas médicas y 10 de enfermería, consultas de pediatría, matrona, odontología e higienista, una sala de urgencias, un área administrativa con 4 administrativos y 2 celadores, o salas de espera amplias y ventiladas, baños adaptados y zona para ostomizados, entre otros aspectos.

El contrato para redactar el proyecto de reforma cuenta con un presupuesto total de 53.200 euros, IVA incluido.

Hospital Virgen de la Montaña

Una de las principales actuaciones de este tipo que va a ver la ciudad es la del hospital Virgen de la Montaña, que verá finalizada su etapa sanitaria y pasará a ser Complejo Formativo de las Artes Escénicas. Cerró las puertas como hospital en 2019, pero ha seguido albergando los dos mencionados centros de salud y, además, el Punto de Atención Continuada (PAC), que también se mudará a una nueva ubicación.

El contrato fue adjudicado por 428.000 euros a Reina Asociados Estudio S.L.P. Los trabajos encargados incluyen la elaboración del proyecto de demolición, el estudio de detalle, el proyecto básico y de ejecución, así como los proyectos parciales de instalaciones. También comprende los estudios de seguridad y salud y su coordinación durante las distintas fases del diseño.

El proyecto del Hospital Provincial / El Periódico

Los plazos apuntan que la licitación podría salir en 2027, y se maneja 2030 como la fecha en la que podría estar listo. Aún no se conoce el diseño de las futuras instalaciones, pero sí esa luz verde que ha recibido para acabar siendo sede de los Conservatorios de Música y Danza y de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Cáceres.

Punto de Atención Continuada (PAC)

Del hospital Provincial saldrá también el Punto de Atención Continuada (PAC), rumbo a su nueva ubicación en la avenida de la Hispanidad, en un centro de nueva construcciónn ubicado en el número 27. La mesa de contratación propuso para la adjudicación de la redacción del proyecto al arquitecto cacereño Ernesto Tello por un precio de 65.000 euros (78.650 euros con IVA).

En la actualidad, el PAC de la Montaña ocupa 700 metros cuadrados en la planta baja del hospital y cuenta con cuatro boxes, una sala de triaje, un box de paradas y un quirófano de urgencias. El nuevo, que se ubicará en un solar de 1.267 metros cuadrados, será un edificio de dos plantas: la planta baja para el servicio sanitario y la primera planta para la Dirección de Salud Pública, que también se reubicará.

Solar en el que está previsto construir el futuro punto de atención continuada en la Hispanidad. / CARLOS GIL

Entre las novedades, contempla ampliar el número de consultas al menos hasta diez, más del doble que en la actual ubicación, la mayoría de áreas especializadas. En concreto, prevé como espacios asistenciales cuatro consultas médicas, una de triaje, una de Respiratorio, una de tratamiento, una de exploración ginecológica, dos de enfermería para tratamientos programados aparte del box de parada y el quirófano de urgencia.

Este punto de atención continuada dará cobertura, como hasta ahora, a 118.738 pacientes adscritos a siete centros de salud de Cáceres y a cinco consultorios del área metropolitana -Valdesalor, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres, Torrequemada, Torreorgaz y Sierra de Fuentes-.

Hospital Universitario de Cáceres (HUC)

Sin embargo, si hay una obra gigante que va a llegar a la ciudad, si es que no ha llegado ya, es la de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres. Con un presupuesto de más de 188 millones de euros que evidencia la enorme magnitud de la obra que ha sido adjudicada a UTE Sacyr-Gévora, las obras han comenzado este mes de abril con los primeros sondeos del terreno. Con un plazo de 42 meses, debería estar terminado en octubre de 2029.

La obra es muy importante por todo lo que va a sumar al complejo hospitalario y, por consiguiente, a la ciudad y sus habitantes: 431 camas (711 en total), 10 nuevos quirófanos (25 en total), 182 nuevas consultas (283 en total), 20 boxes de UCI, 12 camas de corta estancia, dos salas de resonancias, cuatro salas de rayos X y dos salas de Tac además de una residencia de familiares con treinta habitaciones y más de 2.000 plazas de aparcamiento, uno de los principales problemas actualmente. También contempla una nueva base mixta de emergencias para servicios como ambulancias y helicópteros.

Todo ello tendrá lugar en un nuevo edificio anexo al actual, ocupando un espacio de 97.000 metros cuadrados, y con un diseño funcional y reformulado respondiendo a las necesidades de profesionales y pacientes. Así, esta obra que pretende completar la ya finalizada en 2019 será "la mayor obra en la historia del SES".

Unidad de ELA del Hospital San Pedro de Alcántara

El histórico hospital de Cáceres tampoco se libra de las actuaciones en infraestructuras. El San Pedro de Alcántara también sigue sumando servicios para ofrecer a los cacereños el mejor producto posible. Su próxima suma será la de la Unidad de ELA, que se adjudicó a finales de año a la empresa cacereña Construcciones Máximo Collado e Hijos S.L., la única licitadora presentada al procedimiento, por 291.912,50 euros (IVA incluido).

El proyecto consiste en las obras de adecuación de espacios hospitalarios y su dotación para poner en marcha una unidad específica destinada a la atención de pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa grave que requiere seguimiento médico continuado y la intervención coordinada de distintas especialidades sanitarias.

Las actuaciones tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, que comenzará a contar a partir de la firma del acta de replanteo positiva. El objetivo es dotar al centro hospitalario de espacios adaptados y funcionales que permitan ofrecer una atención más integral, especializada y centralizada a estos pacientes en forma de 7 consultas, un gimnasio para rehabilitación, sala de espera y baños adaptados.

Con esta ampliación se mejora la calidad de la asistencia sanitaria y se garantiza un abordaje integral y humanizado de la ELA, facilitando que pacientes de otras áreas de salud, como Coria, Plasencia y Navalmoral de la Mata, reciban seguimiento ambulatorio por parte de este equipo especializado.

Este avance para el tratamiento de la ELA en Cáceres se suma a la creación del Centro ELA que se está construyendo en la ciudad. Si se cumplen los plazos, abrirá en junio de 2026 en su nueva ubicación, la Residencia de Mayores Cervantes.

Será en la tercera planta del centro residencial donde este espacio cuente con 30 habitaciones adaptadas, baños geriátricos, una sala común de control intensivo, un comedor, dos controles de enfermería, lavandería, cocina y acceso a las terrazas en unas instalaciones diseñadas para "priorizar la dignidad y calidad de vida" de los residentes.