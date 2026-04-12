La calle de Cáceres que vende churros rellenos de jamón ibérico y patatera

Juan Donoso Cortés (1809-1853) fue un destacado pensador, político, diplomático y filósofo español del siglo XIX, famoso por su evolución del liberalismo moderado hacia un conservadurismo radical y autoritario. Fue Marqués de Valdegamas, orador elocuente, y pieza clave en la contrarrevolución europea. Sus ideas atrajeron la atención en toda Europa, fue diputado, consejero de la reina María Cristina y embajador en París y Berlín. Conocido como el 'extremeño extremado', su elocuencia marcó el romanticismo político español. Su pensamiento influyó en la tradición conservadora europea, siendo uno de los primeros en vislumbrar los conflictos sociales y políticos que marcarían el siglo XX. Eso le sirvió para que Cáceres le dedicara no una calle cualquiera, sino una de las más céntricas de la ciudad, la que conecta San Pedro con Pizarro a través de Roso de Luna, arteria comercial y turística de la ciudad.

En este paseo por el primer tramo de la calle, el que enlaza precisamente con San Pedro, es donde se levanta uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad: el de la Caja de Ahorros, hoy sede de Unicaja. ¿Pero cuál es la historia de esta entidad? Lo refleja muy bien la página 'Cáceres en el pasado', donde se relata con profusión su impronta y su legado. En Cáceres hay instituciones que ya no existen como tal, pero siguen presentes en la trama urbana, en los barrios y en la memoria colectiva. Y es que desde su nacimiento en 1906, la Caja de Ahorros de Extremadura no solo canalizó ahorro y crédito: también dejó huella en la vivienda social, la previsión, la educación superior y la expansión territorial de la provincia.

Una caja nacida contra la pobreza y la usura

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres nació en 1906 como un instrumento de Acción Social Católica impulsado por la Liga Católica. Según el texto histórico de 'Cáceres en el pasado' la entidad surgió para responder a las situaciones de pobreza de la época y a la usura, entendida entonces como la concesión de préstamos con intereses excesivamente altos. Para ponerla en marcha fue necesario reunir capital. La captación de fondos se hizo mediante visitas a domicilio, en las que participaron Fernando Jiménez Mogollón, Casto Ibarlucea, el párroco de San Mateo, Francisco Polo, y el abogado León Leal. La llegada del rey Alfonso XIII a Cáceres dio además un impulso simbólico y económico a la iniciativa, ya que el monarca aportó 1.000 pesetas, una cantidad que ayudó a atraer nuevas contribuciones.

El 1 de febrero de 1906 se reunió por primera vez el consejo de administración de la Caja de Ahorros. Como todavía no disponía de local propio, la reunión se celebró en el Palacio de Mayoralgo, casa del conde de Canilleros, en la plaza de Santa María. Poco después, Joaquín Castel medió para conseguir el primer edificio de la entidad. Al administrar bienes de la familia Ovando, logró que una de sus propiedades se convirtiera en la primera sede de la Caja. El inmueble estaba situado en la Cuesta de la Compañía, frente a la iglesia de San Francisco Javier, y por él la institución pagaría un alquiler mensual de 25 pesetas.

La apertura al público se produjo el 19 de marzo de 1906 con una jornada cargada de simbolismo. Hubo una función religiosa en la iglesia de Santa María, un acto posterior en la Casa Consistorial y, finalmente, la visita al local de 'La Caja'. Ese mismo día, según la crónica histórica reproducida en las imágenes, el obispo verificó la primera imposición de dinero regalando la primera libreta de 25 pesetas al niño más pobre que naciese aquella jornada. Por la tarde se realizaron otras muchas imposiciones hasta crear un total de 46 libretas.

Uno de los capítulos más llamativos de la trayectoria de la Caja fue su implicación en la vivienda. En 1915 ayudó a la construcción del barrio de las Casas Baratas para obreros, conocido popularmente en la actualidad como Antonio Canales o la Plaza de Italia, promovido por la Asociación Cacereña de Socorros Mutuos. La implicación en la vivienda volvió a verse en 1932, cuando la Caja construyó en la parte baja de la Plaza Mayor un edificio de viviendas de protección social en el conocido como Portal del Reloj, siguiendo un proyecto de los hermanos José María y Luis Morcillo. Aquel inmueble, según recoge el texto, aprovechaba la muralla como muro de contención. La imagen de esa promoción en la Plaza Mayor ilustra bien hasta qué punto la institución llegó a intervenir en puntos sensibles del urbanismo cacereño.

Hasta 1941 la Caja solo tenía una oficina, situada en la capital. Fue a partir de ese año cuando abrió sus tres primeras sucursales fuera de la ciudad, en Hoyos, Valencia de Alcántara y Coria. Aquella expansión marcó el inicio de una red provincial que acabaría ampliando notablemente la presencia de la entidad en el territorio.En 1955, además, el entonces obispo de la diócesis, Llopis Ivorra, comprometió a la Caja en la creación de la Asociación Benéfica Constructora "Virgen de Guadalupe", que levantaría en la Dehesa de los Caballos, El Carneril, más de 1.500 viviendas sociales en lo que hoy es el barrio de Llopis Ivorra. La magnitud de esa actuación ayuda a entender, como bien refleja 'Cáceres en el pasado', hasta qué punto la entidad participó en la transformación urbana de Cáceres durante el siglo XX.

Los cambios de sede y el crecimiento institucional

La historia de la Caja también puede leerse a través de sus sedes. Tras la primera etapa en la Cuesta de la Compañía, la entidad se instaló en el Palacio de Moctezuma, que fue sede de la Caja entre 1909 y 1968. En 1962 se construyó en Cáceres un edificio de cinco plantas en la calle San Pedro. Seis años más tarde, en octubre de 1968, ese inmueble se convirtió en la nueva sede central de la Caja de Ahorros de Cáceres, relevando a las dos ubicaciones anteriores: la de la Cuesta de la Compañía y el Palacio de Moctezuma.

Ese traslado reflejaba el salto de una institución nacida en el corazón monumental a otra con vocación más moderna, más grande y más acorde con el desarrollo que había experimentado la entidad. La sede de la calle San Pedro se mantuvo como referencia hasta 2004. La Caja también levantó la Residencia Universitaria San José, el colegio Proa y adquirió el Palacio de Mayoralgo como sede institucional, que ahora ha comprado la Diputación de Cáceres.

Frente a la Caja, en el esquinazo con San Pedro, está Calzados Nati, espacio que ocupa desde 1948. Confiere a la zona todo el sabor de los felices 70. Sus letras rojas y su zaguán serían el escenario perfecto para un ‘Cuéntame’ cacereño. Fueron Félix y Natividad, que dio nombre al establecimiento, quienes llegados de Burgos empezaron desde cero. Luego siguieron Cristina y Casimiro, y ahora continúa una tercera generación que está al pie del cañón y que tiene soluciones para todo: que si llueve, abrigos, que si hace calor, chanclas para ir a la piscina de la Ciudad Deportiva. Nati, un emporio imbatible que nos reconcilia con la impotencia de ver tanta liquidación por cierre.

Fotogalería | Donoso Cortés en su primer tramo en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

En Donoso Cortés (número 25-27) también está el estudio de arquitectura de Daniel Caro Sánchez y José Luis Calles, el despacho de la letrada María Antonia Ramírez Cañamero, y el de los abogados Luis Felipe Gutiérrez Bermejo y Francisco David Gutiérrez Remedios. Además, una de las churrerías más concurridas de la ciudad, que le ha dado vida a la zona centro, donde en su día estuvo Fajas María Luisa: Churros Factory, una empresa 100% extremeña fundada por cuatro jóvenes emprendedores. Desde que abrieron sus puertas en Cáceres, no ha dejado de ganar seguidores. Este éxito se ve reflejado en los clientes que recibe el establecimiento durante todas las franjas horarias; desde las primeras personas que se acercan al local a desayunar, a media mañana a tomarse una de sus fabulosas tostas de jamón ibérico o paté, así como durante la merienda.

Churros Factory ha sabido dar un giro a un concepto de negocio tradicional, sin dejar de querer ser la churrería del barrio; el lugar al que cualquier persona se acerca a disfrutar a cualquier hora de uno de los productos más queridos en España. Un punto de encuentro donde relajarse y disfrutar solo o acompañado de familia, amigos, pareja o compañeros del trabajo. Los hay rellenos dulces de chocolate, miel, crema pastelera y dulce de leche. También hay churros rellenos salados de jamón serrano o ibérico, queso azul, patatera y Torta del Casar.

Al lado, el local vacío de lo que fue la peluquería Novedades, al lado Joyeros Rosado (desde 1947), el Centro de Estudios y Oposiciones Ceyo, que forman en Magisterio y Secundaria. En el número 19, un apartamento turístico y Raúl Vivas Barbershop. Alberga igualmente, desde 2024, Ibéricos Cano, que ocupa el local donde estuvo una zapatería y que permanecía cerrado sin recambio hasta su llegada. Enfrente,

Y enfrente, Diafreo Línea M, que es un método corporal integrativo. Lo lleva Raúl Jiménez Diafreo y resume al cliente su metodología: "Tenemos todos, salvo algunos, los mismos músculos y los mismos huesos. Sin embargo, las formas de nuestros cuerpos son muy diferentes. Trabajamos desde el cuerpo, desde estirarlo y soltar las tensiones, comprendiendo el cuerpo como una sola cosa, donde está contenida la parte física, pero también la mental y la emocional". Se le puede seguir en redes.

Otro de los negocios de este primer tramo de Donoso Cortés es Arroyo de Loza, una tienda de antigüedades y decoración, de compra-venta que viene a demostrar que el emprendimiento, y más en el centro de Cáceres, es posible.