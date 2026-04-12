El Chalet de los Málaga, el edificio que acompañó el salto de Cáceres al ensanche

En una ciudad acostumbrada a rconocerse en la piedra, las torres y los palacios de su recinto monumental, el Chalet de los Málaga ha representado durante décadas una imagen distinta de Cáceres. Su privilegiada ubicación, en el número 13 de la avenida de España y frente al paseo de Cánovas, no remite al viejo poder nobiliario, sino a una etapa de expansión urbana en la que una nueva burguesía empezó a hacerse visible también a través de la arquitectura.

Ese valor simbólico explica en buena medida la importancia de un inmueble que sigue figurando entre los más singulares del paisaje cacereño. "Hablar del Chalet de los Málaga es hablar de un edificio histórico y protegido que terminó de construirse durante la Guerra Civil y que representa a esa burguesía de comerciantes que se fue instalando en el ensanche cacereño a lo largo de la primera mitad del siglo XX", subraya el Cronista Oficial de Cáceres, Fernando Jiménez Berrocal.

Para entender la historia del Chalet de los Málaga resulta indispensable la figura de Evaristo Málaga Gómez, vinculado desde joven al comercio y convertido con el tiempo en uno de los empresarios más reconocidos de la época. Su trayectoria ayuda a entender el sentido de la vivienda que encargó en 1932 al arquitecto Ignacio López Munera y que se levantó entre ese año y 1934. Más que una residencia, significó una forma de proyectar estatus en una ciudad que empezaba a crecer más allá de sus referencias tradicionales.

No apareció, además, como una pieza aislada. En aquel sector fueron surgiendo otros edificios de impronta modernista, como la casa de la Chicuela (1927), la casa de Tomás Pérez (1927), el chalet de los Correa-Pomet (1928), el cine Norba (1934) o la casa de los Picos (1939). A través de esta serie de construcciones, recuerda Jiménez Berrocal, empezó a hacerse visible el poder económico de una nueva burguesía urbana, muy alejada de los grandes palacios y casas solariegas que durante siglos habían simbolizado el poder tanto en el barrio intramuros como en las zonas aledañas.

El ensanche pasó a enlazar la ciudad que giraba en torno a la muralla y la plaza Mayor con la nueva expansión urbana surgida tras la llegada del ferrocarril. De ese proceso surgió la gran columna vertebral del Cáceres contemporáneo, articulada en torno a ejes como la avenida de la Montaña, Virgen de Guadalupe o la antigua avenida del Oeste. En ese paisaje en transformación, el Chalet de los Málaga se consolidó como una de sus imágenes más reconocibles. Su singularidad no estuvo solo en el uso que se le dio, sino también en sus peculiaridades arquitectónicas y en el lugar elegido para levantarlo. "Cáceres no tenía un flujo burgués importante como para que hubiese muchas familias que pudiesen construir ese tipo de edificios", precisa el historiador.

El inmueble, de tres plantas y carácter ecléctico, presenta fachada a dos calles y destaca por su composición, la balaustrada exterior, los miradores, la ornamentación floraly el pequeño jardín que lo rodea. Su alzado principal, orientada al paseo de Cánovas, se articula en torno a un porche sobre el que se levantan dos miradores cuadrangulares, mientras que el frente hacia la avenida de la Montaña incorpora un mirador curvo rematado con balcón.

Valor patrimonial

La historia del edificio dio un giro decisivo a finales de 2000, cuando fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento por su valor artístico y urbanístico. La protección institucional consolidó un significado que iba más allá de lo estético: el de servir como testimonio urbano de una etapa de expansión, cambio social y ambición económica.

El inmueble, que perteneció a la familia Málaga hasta 2007, llevaba años deshabitado cuando comenzó su recuperación. En 2012, Caja Almendralejo confirmó su compra a la promotora Pronorba, propietaria hasta entonces del chalet, y acometió una rehabilitación integral que culminó con su inauguración en 2014. La inversión total, entre adquisición, restauración y puesta en marcha, ascendió a seis millones de euros.

Legado vivo

Hoy alberga la sede institucional de la entidad extremeña: en la planta baja se sitúa la sucursal, en la primera la sala institucional y de reuniones y en la segunda un espacio diáfano destinado a actividades culturales. Uno de los escasos ejemplos de modernismo que aún se conservan en la ciudad, el Chalet de los Málaga resume una transformación más profunda: la de un Cáceres que empezó a crecer hacia fuera y a expresar en su arquitectura nuevas formas de prestigio, ambición económica y modernidad.