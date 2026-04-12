Un concierto para 18.000 (+1): Fito triunfa en Cáceres con Robe en el aire

La noche arrancó con un voceo que pedía subir el volumen y recibir con un grito ensordecedor a Fito & Fitipaldis. Y así fue. Desde los primeros acordes de ‘A contraluz’, el recinto ferial de Cáceres se convirtió en un coro multitudinario de 18.000 personas, entregadas desde el primer minuto.

Homenaje a Robe sin canción

Sobre el escenario, Fito Cabrales no tardó en conectar con el público: “Es una maravilla Cáceres… esta noche vamos a cantar para 18.000 + 1”. Una frase que flotó como un guiño velado a Robe, siempre protagonista en tierras extremeñas.

El homenaje, sin embargo, quedó en lo simbólico: no sonó ‘Las nubes de tu pelo’, una canción que Fito compuso en homenaje al placentino Roberto Iniesta, pero que en esta ocasión se convirtió en una ausencia atronadora, que muchos asistentes notaron y comentaron. Sí la entonó Fito en su concierto en diciembre de 2025 (con la muerte de Robe reciente) en el Navarra Arena de Pamplona, con la emoción palpable.

Lo que sí hubo fue una sucesión de himnos que sostuvieron el pulso del concierto. ‘Por la boca vive el pez’ encendió a la masa y confirmó que la banda atraviesa un momento sólido en directo. El repertorio avanzó sin fisuras, con un público que no soltó la energía en ningún momento.

En la recta final, el ritual contemporáneo: m móviles en alto acompañando ‘La noche más perfecta’. Y entonces, de nuevo, Fito: “Sois una puta bendición. Gracias por todos estos años… cada vez que venimos aquí el cariño que encontramos”. La comunión se selló con otro clásico incontestable, ‘Antes de que cuente diez’, y antes de bajar el telón de una noche que ya forma parte de la memoria reciente de la ciudad.

Un concierto rotundo en lo musical, de los más multitudinarios y eléctricos que se recuerdan en Cáceres. Pero no exento de matices.

Euforia y colapso

Si dentro del recinto dominó la euforia colectiva, fuera se impuso una narrativa algo más tensa. Numerosos asistentes denunciaron problemas de organización, especialmente en la salida: atascos prolongados, falta de agentes regulando el tráfico y situaciones de riesgo en accesos y rotondas. Críticas que en el día después han cristalizado en redes sociales.

Algunos testimonios hablan de más de una hora para abandonar el recinto, colas interminables para taxis y autobuses insuficientes. También hubo críticas a aspectos logísticos como el estado del suelo o la falta de servicios básicos en baños.

Frente a estas voces, otros asistentes defendieron que, pese a la magnitud del evento, la organización fue correcta y que el problema estuvo más en la gestión individual de las salidas. Dos percepciones opuestas para una misma noche multitudinaria.

Sin incidentes: la versión oficial

El Ayuntamiento de Cáceres ha valorado muy positivamente el desarrollo del evento, subrayando que el concierto de Fito & Fitipaldis ha sido uno de los más multitudinarios de los últimos años, con esos 18.000 asistentes y dos horas de espectáculo eléctrico.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha asegurado que “Cáceres ha vivido una noche histórica, con un concierto de primer nivel”, destacando además que la ciudad “está preparada para acoger grandes citas musicales” y consolidarse como referente en el circuito nacional.

Desde el consistorio se insiste en el buen funcionamiento del dispositivo de seguridad, señalando que, según datos de la Policía Local, no se registraron incidentes relevantes, y poniendo en valor el comportamiento ejemplar del público. También se destaca el refuerzo del transporte público, con un servicio especial de autobuses entre el centro y el recinto.

En esta línea, el Ayuntamiento cacereño avanza que seguirá apostando por grandes eventos culturales y musicales para dinamizar la economía local y reforzar la proyección exterior de la ciudad.

Una noche para el recuerdo de 18.000 voces (+1) de música, memoria y contraste: apoteósica sobre el escenario, discutida en la logística, pero reivindicada en el plano puramente institucional.