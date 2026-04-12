Una marea verde recorre Cáceres por la investigación oncológica

Cáceres se ha teñido este domingo de verde. Más de 3.000 personas han participado en la VIII Marcha por la Investigación organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer, en una jornada que ha combinado solidaridad, deporte y concienciación para apoyar la investigación oncológica.

La marcha, con un recorrido de cinco kilómetros, ha partido a las 11.00 horas desde la Gran Vía, atravesando enclaves emblemáticos como la plaza de San Juan, San Pedro, San Antón o la avenida de España, hasta concluir en el pabellón Juan Serrano Macayo. Durante el trayecto, la ciudad se ha convertido en un río humano de camisetas verdes, símbolo de apoyo a quienes luchan contra la enfermedad.

A pesar de las previsiones meteorológicas adversas durante la semana, la respuesta ciudadana ha sido masiva, consolidando esta cita como una de las más relevantes del calendario solidario local.

La marcha, a su paso por San Juan. / Jorge Valiente

Investigación: el gran objetivo

El presidente provincial de la Asociación, Pedro Pastor, ha subrayado que la investigación es “el arma principal para luchar contra el cáncer”, y que "en esta lucha todo suma y todos sumamos”.

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a proyectos científicos. En este sentido, la organización mantiene un objetivo ambicioso: alcanzar en 2030 una supervivencia del 70% frente al cáncer. Actualmente, la entidad financia 750 proyectos con una inversión global de 143 millones de euros, en los que trabajan más de 2.300 investigadores.

La llegada al pabellón Juan Serrano Macayo ha dado paso a la Feria Superciencias, con una docena de talleres dirigidos a toda la familia que han combinado actividad física, juegos y divulgación científica.

La jornada ha contado además con el respaldo institucional, con presencia de representantes del Ayuntamiento como la concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís, así como el apoyo de entidades y empresas colaboradoras.

Como incentivo añadido, los participantes han podido asistir gratuitamente a los partidos del Cáceres Basket y el Al-Qázeres, reforzando el carácter colectivo y transversal de una iniciativa que vuelve a demostrar la capacidad de movilización de la ciudad.

Una mañana en la que cada paso ha tenido un significado: avanzar, juntos, hacia un futuro con más investigación y más vida.