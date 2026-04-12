Pepe, el quiosquero de Virgen de Guadalupe (Cáceres) desde hace 45 años: "La vida aquí es amena pero es un negocio en decadencia"

Los tiempos van cambiando. Eso es inevitable. Hay negocios que van y vienen, se reforman, pasan de unas manos a otras... Otros, sin embargo, resisten al paso del tiempo. Son inmortales, hasta que, un día, acaben echando el cierre definitivo. El barrio de La Madrila-Peña del Cura ha cambiado mucho en los últimos años. No solo ha vivido sus reformas, sino que muchos negocios han echado el cierre a lo largo de las últimas décadas. Si bien algunos como Zani o la Lambretta podían presumir de haber resistido, son precisamente los últimos en caer.

Sin embargo, queda un bastión que sí sigue en pie. Y lo hace, además, con una profesión que está, en todo el sentido de la palabra, en decadencia: el quiosquero. Situado en la calle Viena, en la intersección con la avenida Virgen de Guadalupe (calle que lleva viendo desde detrás del mostrador desde hace 45 años), Antonio José Casallo, conocido por todos como Pepe, tiene el privilegio de ser una de las figuras más veteranas del barrio.

Solo 4 negocios

Aunque en el tiempo en el que hablas con él se acercan tres o cuatro personas a comprar, lo cierto es que Pepe confirma lo que cualquiera sabe: "la prensa ha bajado mucho, la revista ha bajado mucho. Todo en general, las ventas han bajado mucho". Y es que el dato es demoledor: en Cáceres solo quedan 4 quioscos. En cuanto a 'punto de venta' de prensa, de 130 que llegó a tener la ciudad se ha pasado a no más de 20.

Galería | Así es el kiosko de Pepe en Cáceres / Pablo Parra

La razón puede ser que las personas que han vivido siempre con la prensa a papel son las que, poco a poco, van falleciendo. "Nuestros clientes son gente muy mayor, de setenta y tantos años, ochenta y tantos y noventa y muy pocos. Y poco a poco van falleciendo o van ingresando en residencias. Cada mes hay alguna baja", cuenta. "El barrio ha cambiado y ha ido envejeciendo poco a poco porque todos los que habitaban en él se han ido haciendo mayores". Sí se ve algo de sangre joven, lo cierto es que "en términos generales, ha envejecido mucho".

Pero si hay un rango de edad que, más o menos, mantiene a flote el negocio, esos son los niños, gracias a las revistas infantiles y los míticos cromos, lo más vendido. Aunque la cantidad se va reduciendo con el paso del tiempo.

La vida en un quiosco

El negocio le cayó en las manos a Pepe sin comerlo ni beberlo, por circunstancias familiares. Originalmente, pertenecía a un tío de su mujer, pero este aprobó unas oposiciones y, para no cerrar, acabó en sus manos. "Y aquí estamos".

Desde entonces, su rutina es siempre la misma. Abre a las 8.30 de la mañana y cierra cerca de la hora de comer, a las 14.30. Ya por la tarde regresa a las 18.15 y cierra de nuevo a las 20.30 aproximadamente.

Pepe vende unos cromos. / Pablo Parra

Define la vida en un quiosco como "muy amena y muy agradable". "Hablas con muchísima gente, de distintas cosas. El día pasa rápido, puesto que entre que llegas abres paquetes, pones los periódicos para vender, abres los paquetes de revistas, vienen clientes, los vas atendiendo, tienes que hacer las devoluciones de los periódicos, de las revistas... Es muy entretenida", relata.

Además, el papel de quiosquero de barrio hace que conozcas a todos y te puedas dirigir a ellos por su nombre, lo que hace la experiencia más cercana y cálida.

Futuro

Pero esta vida no durará para siempre, y cuando el momento de jubilarse llegue, el quiosco, que originalmente se encontraba en el bulevar de la avenida, frente a las Carmelitas, tendrá que cerrar. Esto porque no tiene a ninguna persona que pueda coger su testigo. "Mis hijos tienen trabajo aparte, y esto ya es un negocio en decadencia", explica.

Revistas infantiles. / Pablo Parra

Su caso no es nuevo, pues, al final, es algo que ha pasado en todos los que han ido cerrando a lo largo de las últimas décadas. "Son muchos años, pero en el momento que se cierre, nadie lo va a coger porque ya hay quioscos que lo han dejado los dueños por jubilación y sin que lo haya acogido ninguna otra persona".

¿Cómo podría mantenerse a flote el negocio del quiosco? "Tendría que ser un poquito más amplio para poder meter otra serie de productos", cuenta. En su caso, se aprovecha de unas vallas que coloca en frente de su puesto para colocar más revistas que llamen la atención de los viandantes.

También destacan los periódicos, entre ellos este mismo, El Periódico Extremadura, que además es quien aporta la publicidad de su toldo. Los días que más se venden son los fines de semana.

Es inevitable que en unos años un periódico físico sea considerado una reliquia, un objeto extinto. Y los quioscos, al igual que pasó con las cabinas telefónicas, tendrán que someterse a los nuevos tiempos y, seguramente, acaben desapareciendo del todo.

El periódico, en el toldo del kiosko. / Pablo Parra

Hasta que eso ocurra, es seguro que Pepe seguirá siendo el quiosquero del barrio. En el tiempo que él ha estado en su lugar, compartió espacio con otro negocio en la plaza de Bruselas, en pleno corazón del barrio, por el que pasaron hasta cinco dueños. Él se mantuvo siempre, al pie del cañón. Viendo crecer y envejecer a los cacereños, la ciudad, el país y el mundo entero. No tendrá una placa, ni abrirá los titulares, pero es, lo que se puede denominar, todo un aristócrata de la calle.