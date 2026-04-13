Los bomberos actúan en Cáceres tras el desprendimiento de una cornisa en un edificio en la calle Clavellina

Los bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de Cáceres) han tenido que intervenir en la mañana de este lunes en la calle Clavellina de Cáceres tras producirse un desprendimiento de cascotes en plena vía pública. El incidente, que ha obligado a actuar en una de las zonas céntricas de la ciudad, se ha saldado sin daños personales.

El suceso ha provocado el corte de la calle desde San Pedro durante las primeras horas de la mañana, mientras los efectivos desplazados trabajaban para asegurar la zona y evitar riesgos para viandantes y residentes. La caída de los escombros se ha producido en la parte más alta de la vía, lo que ha llevado a extremar la precaución en ese entorno concreto.

Corte de la calle y restricción peatonal

A medida que la intervención ha ido avanzando, la situación se ha ido normalizando parcialmente. Así, el corte total de la calle ha dado paso a una restricción peatonal limitada únicamente al punto exacto en el que se ha registrado el desprendimiento.

El desprendimiento de la calle Clavellina. / E. P.

La presencia de los bomberos ha permitido revisar el estado de la zona afectada y adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir nuevos desprendimientos. Aunque el incidente ha generado molestias en el tránsito habitual del centro de la ciudad, finalmente no se han producido heridos.

Intervención en una zona céntrica

La calle Clavellina, ubicada en una zona transitada de Cáceres, ha amanecido con esta incidencia que ha obligado a actuar con rapidez para proteger a los peatones. El desprendimiento de cascotes ha vuelto a poner el foco sobre la necesidad de vigilar el estado de conservación de algunos inmuebles del casco urbano, especialmente en calles estrechas y de notable paso peatonal.

La actuación se ha desarrollado durante la mañana de este lunes y ha permitido mantener controlada la situación en una jornada que, pese al susto inicial, ha terminado sin consecuencias personales.

Zona en obras

Cabe recordar que apenas unos metros más abajo se están acometiendo las obras del inmueble que la Fundación Atrio compró a la Diócesis de Coria-Cáceres para reconvertirlo en una Escuela de Música de Alto Rendimiento, que alojará a alumnos becados en pleno centro de la ciudad y cuya previsión es que la rehabilitación esté finalizada en 2026.

Los cascotes habrían caído del inmueble de Unicaja, que está acometiendo obras en dos plantas de su edificio para reconvertirlo en oficinas.