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Del clan Corsini a Cristina Oria, Cáceres se afianza como destino vip
Con hoteles exclusivos y una agenda cultural cuidada, Cáceres atrae a apellidos ilustres, como los Corsini, que disfrutaron de los placeres de la ciudad, desde su gastronomía hasta su patrimonio
La reciente escapada a Cáceres del clan Corsini, una de las sagas familiares más influyentes del panorama social y empresarial español, refuerza la idea de que la capital cacereña se está consolidando como uno de los destinos preferidos de la alta sociedad.
La visita de Laura Corsini, fundadora de la firma Bimani, junto a sus hermanas Ale y Marta Corsini, ya había puesto el foco sobre la ciudad. Pero el viaje contó además con otra presencia destacada: la de la reconocida chef y empresaria Cristina Oria, que también forma parte de este entorno familiar al estar casada con Álvaro Corsini.
La escapada dejó además nuevas pistas sobre el atractivo de Cáceres para este tipo de perfiles. Entre las paradas destacadas estuvo Atrio, uno de los grandes referentes de la gastronomía nacional, donde disfrutaron de su célebre desayuno, considerado por muchos como uno de los mejores del panorama hotelero.
Ha sido la propia Cristina Oria quien ha relatado parte del viaje en Instagram. "Cáceres siempre es un buen plan y me encanta volver a esta ciudad", escribió, antes de destacar que "el desayuno de @atriotono siempre digo que es el mejor del mundo". En su publicación también menciona su paso por el otro restaurante que comandan Jose Polo y Toño Pérez, Torre de Sande, donde el grupo disfrutó de otra de las experiencias gastronómicas de la escapada.
Arte y más
Durante su estancia, el grupo se alojó en el Palacio de Godoy y realizó una visita guiada por la ciudad, con paradas en el Palacio de Golfines, exposiciones de arte y el Museo Helga de Alvear. También se llevaron dulces de las monjas de clausura, adquiridos a través del tradicional torno.
La visita coincidió además con la celebración de los 100 años del Gran Teatro con un espectáculo especial y pirotecnia, una cita que añadió aún más atractivo a una estancia marcada por el lujo, la cultura y la gastronomía.
La presencia de los Corsini no es menor en el plano social. Laura Corsini se mueve en la órbita de la aristocracia española por sus vínculos familiares con la Casa de Alba, y la conexión del Palacio de Godoy con la familia Palazuelo refuerza todavía más ese universo de relaciones.
Con hoteles exclusivos, cocina de primer nivel, patrimonio monumental y una agenda cultural cada vez más cuidada, Cáceres empieza a hacerse fuerte como destino para apellidos ilustres, empresarios, diseñadores e invitados habituales de la crónica social. La visita del clan Corsini, con Cristina Oria entre sus integrantes, vuelve a situar a la ciudad en ese escaparate.
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