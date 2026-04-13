Un barrio de Cáceres se planta: firmas contra años de promesas sin cumplir

El barrio de Cáceres el Viejo ha decidido dar un paso al frente ante lo que consideran una larga lista de compromisos incumplidos por parte del Ayuntamiento cacereño. La Asociación Vecinal CC el Viejo ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas con el objetivo de trasladar formalmente su malestar y exigir que se ejecuten los proyectos prometidos desde hace años. La iniciativa busca canalizar el descontento creciente entre los residentes y convertirlo en una acción colectiva organizada.

Campaña de firmas de CC el Viejo. / EP

Esta movilización surge tras la asamblea celebrada el pasado mes de marzo, donde los propios vecinos acordaron impulsar medidas más visibles ante la falta de avances. Durante ese encuentro se puso de manifiesto que, pese a las "reiteradas peticiones", muchas actuaciones siguen sin materializarse. La sensación generalizada es de "abandono institucional", lo que ha llevado a la comunidad a organizarse para reclamar soluciones concretas.

Infraestructuras que no llegan

Entre las principales reivindicaciones destaca la construcción del centro cívico, una infraestructura "largamente anunciada" que, según denuncian, nunca termina de hacerse realidad. A ello se suma la necesidad de intervenir en la pista deportiva del barrio, cuya cubierta resultó dañada tras un temporal y aún no ha sido reparada. Estas carencias "afectan directamente a la vida cotidiana de los vecinos, especialmente a los más jóvenes".

La situación de las instalaciones deportivas preocupa especialmente ante la llegada de los meses más calurosos. Los residentes insisten en que el barrio necesita espacios adecuados para el ocio y la actividad física, algo que actualmente no está garantizado. “En un barrio periférico como el nuestro, los niños necesitan instalaciones en condiciones”, subrayan desde la asociación, incidiendo en la urgencia de actuar.

Zonas verdes en deterioro

Otro de los focos de malestar se encuentra en el estado de las jardineras de la avenida principal, cuyo deterioro es "cada vez más evidente". Los vecinos critican que lo que antes eran espacios cuidados con palmeras, rosales y setos, se ha transformado en lo que el Ayuntamiento de Cáceres define como “praderas naturales”. Esta interpretación no convence a los residentes, que consideran que se trata de un "claro ejemplo de dejadez" en el mantenimiento urbano.

La campaña de recogida de firmas se desarrollará de forma participativa y descentralizada, implicando a comercios, bares y distintos puntos de encuentro del barrio. Además, estará presente en las actividades y eventos organizados por la asociación, con el objetivo de alcanzar el mayor respaldo posible. La implicación vecinal está siendo clave para dar visibilidad a una reivindicación que consideran justa.

Desde la Asociación Vecinal CC el Viejo insisten en que esta iniciativa tiene un carácter constructivo y reivindicativo a la vez, ya que no solo busca denunciar la situación, sino también abrir una vía de diálogo efectiva con el Ayuntamiento cacereño. Confían en que la presión social contribuya a desbloquear los proyectos pendientes y permita avanzar hacia un barrio con servicios e infraestructuras dignas, tal y como se comprometió en su momento la Administración municipal.