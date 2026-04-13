Cáceres pone el foco en el examen decisivo de la empresa familiar: pasar a la siguiente generación

La empresa familiar sostiene una parte decisiva de la economía extremeña, pero también arrastra una de sus mayores vulnerabilidades cuando llega el momento de la sucesión. El relevo generacional, tantas veces aplazado por incomodidad, falta de tiempo o exceso de confianza, se ha convertido en uno de los puntos críticos para la continuidad de muchas compañías.

Este debate ha vuelto a aflorar esta semana en Cáceres con la celebración de una de las jornadas del programa Releva Empresa Familiar, impulsado por la Junta de Extremadura y la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF). Más allá del acto, la cita sirvió para poner sobre la mesa una realidad conocida por el sector: no basta con tener una empresa consolidada para garantizar su continuidad. El verdadero examen llega cuando toca ceder responsabilidades, ordenar el mando y decidir cómo se incorpora la siguiente generación.

La cuestión no es menor. A escala nacional, los datos reflejan que solo entre el 20 y el 30% de las empresas familiares logra pasar con éxito a una segunda generación, y apenas entre el 10 y el 15% alcanza la tercera. Detrás de esos porcentajes no hay solo cierres o ventas, sino también conflictos familiares, indecisiones estratégicas y procesos mal preparados.

Una de las ideas que más se repite al hablar del relevo es que este no consiste simplemente en que los hijos hereden la empresa. La sucesión exige formación, visión de negocio, legitimidad interna y capacidad de adaptación a un mercado cambiante. También obliga a delimitar funciones, ordenar expectativas y separar, en la medida de lo posible, los afectos familiares de las decisiones empresariales.

Ahí es donde aparecen muchas de las grietas. En no pocas ocasiones, el relevo se ha entendido como una transición natural que llegará por sí sola cuando toque. Pero la experiencia demuestra lo contrario: cuando no existe un plan, un calendario ni unas reglas claras, la sucesión puede convertirse en el momento de mayor fragilidad para una compañía que quizá llevaba años funcionando con solidez.

Fotogalería | Empresarios e instituciones se han dado cita este miércoles en Cáceres en torno al relevo generacional / Jorge Valiente

Durante la jornada formativa celebrada en la capital cacereña, Tomás Bañegil, catedrático y director de la Cátedra de Empresa Familiar de la UEx, abordó algunas de las claves para afrontar el proceso con más garantías. La idea de fondo es clara: la continuidad no depende únicamente de quién toma el testigo, sino de cómo se prepara ese tránsito.

El relevo tiene además una dimensión económica de primer orden. La AEEF agrupa hoy a 130 familias empresarias y a 525 empresas líderes en sus respectivos sectores, que en conjunto suman una facturación de 6.000 millones de euros, generan unos 36.000 empleos y representan en torno al 40% del PIB privado de la región. Hablar de sucesión, por tanto, no es hablar solo de la intimidad de las empresas, sino también de empleo, inversión y estabilidad económica en Extremadura.

Proyección pública

Con ese trasfondo, el programa Releva ha recorrido distintas ciudades de la región con sesiones de sensibilización. La iniciativa ya ha pasado por Plasencia, Mérida, Don Benito, Los Santos de Maimona, Badajoz y Cáceres, y celebrará su última cita en Navalmoral de la Mata. La intención es dar proyección pública a una cuestión que durante años ha permanecido casi exclusivamente en el ámbito interno de cada familia empresaria.

Ese enfoque explica también el respaldo institucional a una propuesta que la Junta ha situado dentro de la estrategia 'Extremadura Sigue'. El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, defendió que el relevo generacional debe ocupar un lugar prioritario en las empresas familiares extremeñas por su peso en la economía regional.

Formación y respaldo

El planteamiento no se limita a la fase inicial, sino que ofrece asesoramiento y herramientas prácticas para garantizar la continuidad y fortalecer el tejido empresarial local. La propuesta incorpora una segunda etapa de formación y capacitación especializada que comenzará el 19 de mayo, con un programa intensivo de 40 horas presenciales estructurado en cinco jornadas de trabajo.

Después llegará una tercera etapa centrada en ayudas públicas para facilitar la contratación de personal técnico especializado. La Junta prevé publicar de forma inminente un decreto para que las empresas familiares puedan elaborar un plan estratégico de relevo y un protocolo familiar, dos herramientas pensadas para ordenar una transición que muchas veces se retrasa hasta que aparecen los conflictos. Esta línea contará con una dotación de 500.000 euros y estará orientada a facilitar relevos más ordenados, profesionales y seguros.

Además, el programa en su conjunto dispone de una financiación inicial de 88.500 euros y un plazo de ejecución abierto hasta el 31 de julio de 2026.

De la teoría a la práctica

El congreso celebrado en Cáceres también permitió escuchar casos concretos de relevo en empresas familiares extremeñas. La mesa redonda reunió a Marta Sánchez López-Lago, consejera delegada de Transportes Frigoríficos Narval y miembro de la segunda generación familiar, y a Carlos Oliva, director general de Pimentón La Chinata y representante de la tercera.

Dos experiencias reales que sitúan en un plano práctico un debate que a menudo se formula en abstracto. La sucesión no se resuelve solo en documentos, sino también en la autoridad de quien se incorpora, en la retirada de quien ha estado al frente y en la aceptación interna de una nueva etapa. n