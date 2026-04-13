Cortan Camino Llano en Cáceres y comienzan las obras: "A las tres y media de la tarde han empezado a picar, en plena siesta"

La movilidad vuelve a cambiar desde hoy en el entorno de Camino Llano, uno de los puntos más delicados del centro de Cáceres. El Ayuntamiento reabriò al tráfico el pasado viernes Profesor Hernández Pacheco y desplaza ahora a Camino Llano una nueva fase de las obras de saneamiento y depuración, con cortes, desvíos y cambios de sentido que afectarán al coche privado, a los residentes y al autobús urbano. Los residentes han empezado hoy mismo a notar los primeros efectos de una obra que prevé causarles muchos dolores de cabeza, y nunca mejor dicho: "A las tres y media de la tarde han empezado a picar, en plena siesta", ha dicho una vecina a este diario. La siesta es para ella su momento de conciliar el sueño, trabaja de noche y es el momento que tiene para dormir. "Me veré obligada a comprarme unos tapones. Es lo que se me ocurre", ha lamentado.

La principal novedad comunicada por el ayuntamiento este pasado viernes fue la reapertura de la calle Profesor Hernández Pacheco, una vía que permanecía cortada por los trabajos. La recuperación de este paso devuelve, eso sí, una conexión muy utilizada en el entorno de la plaza de San Francisco y la plaza de Conquistadores, y alivia parcialmente la circulación en una zona que lleva meses condicionada por las obras sobre la red hidráulica.

Esa reapertura tiene también efectos sobre el transporte público. Según la información municipal, las líneas 7 y 8 del autobús urbano recuperan su recorrido habitual en los trayectos de vuelta, después de varias alteraciones provocadas por fases anteriores en Ronda de San Francisco y calles próximas.

Camino Llano, nuevo frente de obra

La siguiente fase se ha trasladado desde hoy a Camino Llano. Queda cortado al tráfico el tramo comprendido entre la plaza de San Francisco y la confluencia con la calle Colón, una restricción que, de acuerdo con la previsión trasladada por el consistorio, se mantendrá durante esta etapa de los trabajos, con la intención de que esté resuelta antes del verano, aunque eso sí, operarios de la obra han comentado a este diario: "Eso es lo que dice el ayuntamiento, pero aquí nos vamos a tirar un año".

Cartel anunciador del corte, aunque aún no se especifican fechas. / Miguel Ángel Muñoz

Durante este periodo, el acceso quedará limitado a residentes y garajes. El ayuntamiento ha advertido además a vecinos y administradores de fincas de que, a medida que avance la apertura de zanjas, podrá impedirse de forma puntual el acceso a determinados aparcamientos, por lo que se instalarán carteles previos en los portales y accesos a los garajes para que los usuarios retiren sus vehículos con antelación. De hecho, esos carteles ya están colocados pero a día de hoy no se especifican fechas ni hoerarios.

En la comunicación remitida a las comunidades, el consistorio explica que el acceso a Camino Llano se realizará desde la glorieta de Conquistadores, a través de la calle Colón, que cambia de sentido. Mientras se permita la entrada a garajes, añade esa carta, Camino Llano funcionará sin aparcamientos y en doble sentido exclusivamente para residentes.

Cambios de sentido para sostener la circulación

Para absorber el impacto del corte, el consistorio ha diseñado una nueva reordenación en las calles del entorno. La calle Colón cambia de sentido para canalizar el acceso desde la glorieta de Conquistadores hacia la zona de plaza Marrón. También se invierte el sentido de Hernando de Soto, una medida que encaja con la estrategia anunciada por el Gobierno local para redistribuir mejor el tráfico alrededor de Camino Llano.

A ello se suma que Periodista Sánchez Asensio queda habilitada solo como vía de salida desde plaza Marrón hacia la avenida Virgen de la Montaña. El acceso a la Ciudad Monumental se mantiene por el arandel de la plaza de San Francisco en la intersección con Miralrío, como ya venía ocurriendo en las fases más recientes de esta actuación.

No es la primera vez que el consistorio modifica sentidos y recorridos en esta bolsa de calles para sostener la movilidad. Ya en enero se había intervenido en la rotonda del puente de San Francisco y se alteró también el sentido de La Carrera para garantizar el acceso a Profesor Hernández Pacheco, Camino Llano y otras vías colindantes.

Una red antigua que obliga a intervenir

La actuación no responde, según la versión municipal, a una obra puntual, sino a la continuación de un plan más amplio de renovación del abastecimiento y del saneamiento en un sector donde la red fue definida por el propio Ayuntamiento como obsoleta en varios puntos.

En la actualización municipal difundida el pasado septiembre, el consistorio situó entre las actuaciones pendientes precisamente Camino Llano, Colón y plaza de San Francisco, dentro de una anualidad valorada en 1,15 millones de euros. El argumento técnico que viene sosteniendo el área de Servicios Públicos desde el inicio de los trabajos es claro: modernizar una infraestructura envejecida para reducir filtraciones, reventones y problemas de evacuación del agua, especialmente en episodios de lluvias intensas.

Ese mensaje se repite ahora en la carta enviada a vecinos, en la que se pide comprensión por unas molestias que el Ayuntamiento considera inevitables, pero necesarias para mejorar la garantía y la calidad del servicio.

Molestias provisionales antes de una transformación mayor

La fase que comienza en Camino Llano tiene además una segunda lectura. No solo forma parte de la renovación subterránea de redes, sino que anticipa la lógica de un proyecto urbano más amplio sobre este acceso al centro de Cáceres.

La Junta de Gobierno Local aprobó a finales de 2025 la remodelación integral de Camino Llano y plaza Marrón, concebida por el Ejecutivo local como una de las nuevas puertas urbanas hacia la Ciudad Monumental y el Museo Helga de Alvear. Ese diseño prevé plataforma única, más espacio peatonal, nuevo arbolado, alumbrado eficiente y la renovación previa de todas las canalizaciones de abastecimiento y saneamiento.

Primeros trabajos en la tarde de este lunes. / Miguel Ángel Muñoz

Según defendió entonces el alcalde, Rafael Mateos, la calle mantendrá un carril de circulación en el futuro, aunque con menor protagonismo del coche y mayor peso para el peatón. También se conservarán algunas plazas de aparcamiento y se reordenará el tráfico del entorno, de ahí que los cambios provisionales de estas semanas anticipen en parte el funcionamiento circulatorio que se quiere implantar después.

Un punto especialmente sensible para Cáceres

El entorno de Camino Llano no es un espacio secundario en la trama urbana cacereña. Se trata de un nudo de paso hacia el centro, el hospital, varios ejes comerciales y zonas administrativas, además de un acceso con valor histórico en la conexión con el recinto intramuros.

Camino Llano, cortado. / Miguel Ángel Muñoz

Esa condición explica que cada corte tenga una repercusión inmediata en residentes, comerciantes, usuarios del autobús y conductores que cruzan a diario este sector de la ciudad. La reapertura de Profesor Hernández Pacheco ofrece algo de alivio, pero el traslado del frente de obra a Camino Llano vuelve a modificar rutinas en una de las áreas con más presión circulatoria de Cáceres.

Con este nuevo cambio, la ciudad entra desde hoy en otra etapa de una actuación larga, visible y especialmente sensible en el corazón urbano. El objetivo municipal es que esta fase quede completada antes del verano. Hasta entonces, el centro seguirá conviviendo con desvíos, accesos condicionados y un mapa circulatorio cambiante en uno de sus puntos más transitados.