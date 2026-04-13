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La Embajada de Irán en España usa el vídeo de 'Marichocho' del chef cacereño Juanma Zamorano para responder a Trump en X

La Embajada de Irán en España utilizó un vídeo viral del chef cacereño Juanma Zamorano para responder a una amenaza de bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos

El chef Juanma Zamorano y el 'tweet' de la Embajada de Irán en España

El chef Juanma Zamorano y el 'tweet' de la Embajada de Irán en España / El Periódico

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Cáceres se ha puesto, sin querer, en el mapa de la geopolítica internacional a través de un post viral en la red social X. Desde que estallase el conflicto hace ya más de un mes entre Estados Unidos e Irán, se han ido sucediendo todo tipo de declaraciones y ataques, no solo bélicos, sino también verbales y a través de redes sociales. Y, así, la capital cacereña ha llegado, con uno de sus embajadores a casi medio millón de personas.

Todo se produjo cuando, este pasado domingo, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que iba a ordenar a la Marina de su país bloquear a todos los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave en el conflicto que se viene produciendo durante todas estas semanas.

Respuesta

A esto ha contestado la Embajada de Irán en España a través de su red social X con el vídeo viral de Canal Extremadura de hace unos años en el que el popular chef Juanma Zamorano respondía a una periodista con las palabras '¡¿Cómo lo vamos a hacer así, Marichocho?!'. Aquel momento fue histórico en la televisión regional y el país ha aprobado esta respuesta con más de 2.000 'reposts' y 6.000 'likes'. El vídeo suma ya casi medio millón de visitas.

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El momento en el que Juanma Zamorano utilizó la expresión 'Marichocho' en Canal Extremadura.

El momento en el que Juanma Zamorano utilizó la expresión 'Marichocho' en Canal Extremadura. / E. P.

Este vídeo fue uno de los momentos más históricos de la televisión y permitió a Juanma Zamorano dar el salto a la televisión. Pasó varios meses haciendo cocina-espectáculo, acudió a miles de fiestas con famosos y tuvo hasta representantes. Sin embargo, en el año 2011 prefirió "matar" a ese personaje que él mismo había creado y dedicarse plenamente a la cocina. Tras pasar por varios restaurantes en los últimos años como 'El 13 de San Antón' u 'Homarus', ahora ha abierto su propio local en la plaza Marrón, al que ha llamado 'Matices'.

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