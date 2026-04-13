Un dragón más fiero para un San Jorge más ambicioso, que adelanta desfile en Cáceres

La ciudad de Cáceres celebrará un San Jorge 2026 más ambicioso, con un dragón de aspecto más fiero, el adelanto del desfile y una participación que superará las 3.000 personas, según se ha dado a conocer la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Cáceres, Soledad Carrasco, tras la Junta local de Seguridad celebrada este lunes. El desfile principal tendrá lugar el 22 de abril y comenzará a las 19:00 horas, media hora antes de lo habitual, con el objetivo de facilitar el desarrollo del recorrido y la posterior representación en la Plaza Mayor, que este año estrena obra de la mano de Atakama Teatro.

Presentación de San Jorge, este lunes, en el ayuntamiento. / Carlos Gil

Más participación y novedades en seguridad

El evento contará con cerca de 3.200 participantes y un total de 27 dragones, incluyendo el gran dragón municipal, que alcanzará unos 14 metros de longitud. Como novedad, el Ayuntamiento implantará pulseras identificativas para menores, una medida ya probada en Semana Santa que busca mejorar la seguridad y facilitar la localización de niños durante el desfile.

El recorrido mantendrá su trazado habitual, con tramos adaptados para personas con movilidad reducida y espacios inclusivos para personas con sensibilidad auditiva. Además, se habilitará una pantalla gigante en San Blas para que los participantes puedan seguir la representación final tras completar el desfile.

Un espectáculo renovado y premios para el público

La representación de la leyenda de San Jorge, prevista a las 22:00 horas, incluirá una obra renovada, con nueve actores protagonistas y un enfoque más coral, en la que se jugará con la dualidad entre mito y realidad. Tras la victoria del caballero, tendrá lugar la tradicional quema del dragón y un castillo de fuegos artificiales.

Entre las novedades, el ayuntamiento repartirá bolsas de golosinas sin gluten a los niños participantes, junto a una pulsera conmemorativa, como reconocimiento a su implicación en el desfile. Además, se refuerza el tradicional juego de la búsqueda de las gallinas de oro, con dos premios de 200 euros, a los que se suman este año tres huevos azules con premios de 50 euros cada uno.

La programación se completa con actividades culturales y educativas, como el concurso de dibujo escolar, en el que han participado 735 alumnos, y eventos deportivos vinculados a la festividad del patrón. Desde el Ayuntamiento se ha destacado el esfuerzo conjunto de servicios municipales, asociaciones y centros educativos para consolidar una celebración que cada año gana en participación y proyección.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)