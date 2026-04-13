Fiscalía archiva la denuncia del PSOE contra el edil cacereño de Urbanismo por el caso de la ampliación de suelo industrial en Capellanías

La Fiscalía Provincial ha acordado el archivo de la denuncia presentada por el Grupo Municipal Socialista (GMS)contra el edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres, Tirso Leal, en relación con la ampliación de suelo industrial en el polígono de Capellanías, al considerar que no existen indicios suficientes que sustenten la acusación.

Fin del recorrido judicial

La decisión pone fin al recorrido de una denuncia anunciada por el PSOE en junio de 2025 y cierra el frente judicialabierto en torno a esta actuación urbanística. La portavoz del GMS, Belén Fernández, solicitó el cese de Leal por un supuesto conflicto de intereses del edil con la adquisición de un terreno para ampliar suelo industrial, tras desvelar que Leal tenía participaciones (superiores a 40.000 euros) en una sociedad interesada en la operación.

Con este pronunciamiento, el Ministerio Público descarta la existencia de base para continuar con las diligencias.

Respaldo del equipo de Gobierno

El equipo de Gobierno ha mostrado su “satisfacción” tras conocer el archivo, al entender que respalda la actuación municipal y confirma que el procedimiento se ha desarrollado conforme a la legalidad vigente.

Desde el Ejecutivo local se subraya que la resolución viene a “reforzar” su posición, basada en la defensa de una “gestión rigurosa y transparente”. Asimismo, se considera que este desenlace contribuye a “despejar dudas sobre el proyecto de ampliación industrial” en el polígono cacereño.

En este contexto, el concejal de Urbanismo ha asegurado que “se confirma lo que siempre hemos defendido: que no había base alguna para esta denuncia”, al tiempo que ha señalado que el archivo supone cerrar una controversia que, a su juicio, “nunca debió plantearse en esos términos”.

El edil ha insistido en que la actuación municipal se ha ajustado “en todo momento a los procedimientos administrativos y legales establecidos”. Y ha lamentado además el “impacto personal” derivado de la denuncia, al considerar que se ha trasladado a la opinión pública una “acusación de gran gravedad sin fundamento”.

En este sentido, ha subrayado que este tipo de situaciones afectan directamente a la “honorabilidad” no solo del cargo público, sino también de su entorno personal y familiar. “No todo vale en política”, ha remarcado, en referencia a la necesidad de preservar ciertos límites en el debate público.

Asimismo, se ha criticado la estrategia del GMS, al entender que este tipo de iniciativas “no contribuyen al normal desarrollo de la vida institucional ni a un debate político constructivo”. En este sentido, se ha apelado a una oposición basada en la “responsabilidad”, evitando el recurso a acusaciones que posteriormente no se sostienen.