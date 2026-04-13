Muere a los 71 años en Cáceres 'Pepe UGT', histórico jurista de la Junta de Extremadura

José Manuel Rodríguez Corrales, nacido en Cáceres en 1955 y una de las figuras más relevantes de la estructura jurídica de la Junta de Extremadura en las últimas décadas, ha fallecido este domingo en su ciudad natal a los 71 años. El sepelio de 'Pepe UGT' (como todos le conocían) ha tenido lugar este lunes en la capilla del tanatorio San Pedro de Alcántara.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, Rodríguez Corrales ha mantenido una larga vinculación con la vida pública extremeña y con la consolidación institucional de la comunidad autónoma. Antes de su etapa en la Administración regional, ha ejercido como abogado laboralista y ha participado de forma activa en los movimientos estudiantiles contrarios al franquismo durante su juventud.

Trayectoria en la Junta

Su incorporación al Gabinete Jurídico de la Junta se ha producido en la década de los 80, en los primeros años de desarrollo de la autonomía extremeña. Desde entonces, su carrera profesional ha quedado ligada al servicio jurídico del Ejecutivo regional, primero como letrado y más tarde como máximo responsable del área.

Entre 1995 y 2008 ha ocupado la jefatura del Gabinete Jurídico, un periodo en el que ha intervenido en algunos de los procesos más relevantes para el afianzamiento competencial de Extremadura. Su trabajo le ha situado en una posición destacada dentro del entramado institucional de la comunidad, especialmente en los años en los que la región ha avanzado en la asunción de nuevas competencias.

Rodríguez Corrales ha permanecido vinculado al Gabinete Jurídico hasta su jubilación, que se ha producido en 2023, después de varias décadas de servicio en la Administración autonómica.

Quien fuera su compañero en los servicios jurídicos de la Junta y actual eurodiputado por el PSOE, Ignacio Sánchez Amor, también le dedicó unas palabras de cariño: "Gran abogado, amigo entrañable y figura del Cáceres explosivo de los 80. Otra cicatriz".

Papel en los grandes traspasos

Durante su etapa como letrado jefe, ha tenido un papel señalado en operaciones de gran alcance para la Junta de Extremadura. Entre ellas figuran los traspasos de competencias en Educación, culminado en 1999, y en Sanidad, cerrado en 2002, dos de los pasos más significativos en la construcción administrativa de la comunidad autónoma.

En el ámbito sanitario, su participación también ha estado vinculada a una reclamación que años después ha terminado con una resolución favorable para Extremadura. En 2012, una sentencia ha obligado al Estado a abonar 28 millones de euros a la comunidad por gasto farmacéutico, en un procedimiento de especial relevancia para las arcas regionales.

Una figura conocida en distintos ámbitos

Más allá de su perfil estrictamente técnico, Rodríguez Corrales también ha sido una persona conocida en otros espacios de la sociedad extremeña. En sus primeros años de ejercicio profesional como abogado laboralista ha comenzado a ser identificado con el sobrenombre de 'Pepe UGT', una denominación con la que se le ha reconocido especialmente en determinados círculos de la cultura extremeña.

Su fallecimiento deja la desaparición de uno de los nombres que han acompañado desde dentro buena parte del desarrollo jurídico e institucional de Extremadura.