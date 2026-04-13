Portugal cifra en más de 230 millones de euros la inversión en la autovía a Cáceres por Monfortinho

Cada vez está más cerca de salir adelante una de las infraestructuras estratégicas más importantes de la provincia de Cáceres. La autovía que va a conectar Moraleja con Castelo Branco avanza y, desde Portugal, han apuntado nuevos datos sobre la IC31 (Itinerario Complementario 31). La distrital de Castelo Branco del Partido Social Demócrata (PSD) defiende que el proyecto ya ha dado pasos concretos y movilizará una inversión global superior a los 230 millones de euros. La formación señala que el proceso se encuentra actualmente en desarrollo y estructurado en dos tramos diferenciados.

El primero de los trazados enlazará Castelo Branco con el nudo de la EN353. Para esta parte de la actuación se estima una inversión de alrededor de 48 millones de euros y ya se encuentra en fase de proyecto de ejecución y con un nuevo procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental en su arranque. Así le ha informado el PSD al diario luso O Regioes tras recabar información del gabiniete del ministro de Infraestructuras y Vivienda de Portugal.

El segundo tramo, entre la EN353 y Monfortinho, será el que permita completar la conexión hasta la frontera española. En ese caso, el montante previsto ascenderá a 187 millones de euros. El PSD indica que el estudio previo ya ha sido contratado y que también en este itinerario se encuentra en fase inicial el procedimiento de evaluación ambiental. Este tramo es el más complicado por la orografía del terreno en la parte más cercana a España.

Una infraestructura estratégica

El presidente de la distrital del PSD, Manuel Frexes, enmarca este avance como "un paso relevante" para una infraestructura que su partido considera estratégica para la región de Castelo Branco. En su valoración, la IC31 tendrá "repercusiones directas sobre el desarrollo económico, la cohesión territorial y la articulación del espacio ibérico en esta franja fronteriza". Cabe recordar que ya está confirmado que será gratuita.

Autovia autonómica EX-A1, cerca de Plasencia. / Toni Gudiel

Frexes sostiene que se trata de una aspiración histórica del territorio que, a su juicio, "empieza ahora a materializarse en trabajo técnico". Con ese mensaje, el dirigente socialdemócrata ha querido subrayar que el proyecto ha entrado en una fase más tangible, con estudios ya encargados y procedimientos administrativos en marcha.

La formación recuerda además que la IC31 fue incluido en marzo de 2025 en la lista de obras prioritarias aprobadas por el Consejo de Ministros portugués. Meses después, en mayo, el ministro de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz, dio indicaciones a Infraestructuras de Portugal para avanzar con los estudios necesarios para el desarrollo del proyecto.

Mensaje político del PSD

A partir de esos antecedentes, el PSD de Castelo Branco quiere lanzar un mensaje de reivindicación política sobre la evolución de este expediente. Manuel Frexes afirma que los datos disponibles muestran una evolución concreta del proceso y defiende que, a diferencia de etapas anteriores, ahora sí existen estudios en curso y procedimientos ambientales en marcha.

En esa misma línea, la estructura distrital reclama que el seguimiento del proyecto se haga "con responsabilidad" y advierte de que no debería instalarse una imagen de parálisis cuando, según su versión, sí hay trabajos técnicos en desarrollo. El partido insiste en que mantiene contacto directo con el Gobierno luso para acompañar la evolución del dossier y tratar de garantizar que la actuación avance con la prioridad que considera necesaria para el distrito.

El PSD vincula además esta obra con una mejora de las condiciones de vida de la población y con la defensa de los intereses de una zona especialmente pendiente de las comunicaciones transfronterizas. No en vano, la futura conexión con Monfortinho se observa desde hace años como una pieza de especial interés para reforzar la relación con el oeste español y facilitar la movilidad y la actividad económica entre ambos lados de la Raya.

Cooperación con España

Junto al impulso del IC31, la distrital de Castelo Branco también pone el foco en otras iniciativas relacionadas con la cooperación transfronteriza. Entre ellas cita la cuarta reunión ibérica de la Alianza Territorial Europea celebrada este lunes en Castelo Branco, una cita con la que se busca seguir estrechando la colaboración entre territorios de ambos países.

El anuncio del PSD cobra especial relevancia en un contexto en el que las infraestructuras entre Portugal y la provincia de Cáceres continúan siendo uno de los grandes asuntos pendientes en la agenda política y económica de la zona. La conexión hacia Monfortinho aparece de forma recurrente en el debate público por su posible capacidad para reforzar los vínculos entre Castelo Branco y el norte de Extremadura.

Con todo, por el momento lo trasladado por la distrital socialdemócrata apunta a una fase técnica y administrativa del proyecto, aún previa a una eventual ejecución de las obras. El calendario definitivo dependerá de la evolución de los estudios, de la tramitación ambiental y de las decisiones que adopten las autoridades portuguesas en los próximos meses. Sin embargo, sí existía un compromiso por parte del Gobierno portugués para que las obras arrancasen a lo largo de este año.