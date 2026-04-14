Cultura y creatividad
Anabel Mua visita el Museo Helga de Alvear en Cáceres y comparte su experiencia con humor: "Hemos entrado esperando encontrar plata y hemos encontrado oro"
La creadora de contenido mostró una actitud curiosa y desenfadada durante su visita al museo, especialmente atraída por la exposición interactiva, en la que participó activamente
La influencer gaditana Anabel Domínguez, conocida en redes sociales como @anabel.mua, visitó Cáceres la pasada semana, donde mostró un especial interés por el Museo Helga de Alvear. A raíz de esta visita, ha compartido un vídeo en sus perfiles en el que repasa las exposiciones actuales, aportando el característico toque humorístico que define sus contenidos.
Una visita marcada por la curiosidad y el humor
El vídeo comienza con una reflexión sobre lo llamativo y peculiar que le resulta el museo. Durante el recorrido, destaca especialmente la exposición del artista Thomas Hirschhorn, poniendo el foco en su mirada crítica sobre la era digital. A continuación, se detiene en la muestra Thomas Hirschhorn: My Atlas # Our Atlas, un espacio interactivo en el que los visitantes pueden intervenir libremente paredes, cartones y distintos soportes, escribiendo frases, reflexiones o incluso incorporando imágenes impresas. La creadora de contenido interpreta esta propuesta de manera literal y, fiel a su estilo desenfadado, comienza a escribir su nombre de usuario de Instagram, junto a referencias a Cádiz y varias frases humorísticas relacionadas con Andalucía.
Su huella en la exposición
Más adelante, imprime una imagen de su propio rostro y la coloca en una de las paredes, invitando a los futuros visitantes a intervenirla y compartir el resultado con ella, manteniendo así el tono cómico que caracteriza sus publicaciones. Finalmente, también decide añadir una imagen de su localidad natal, Trebujena, integrándola en la instalación. Por último, cierra el vídeo con una frase humorística que resume su experiencia en el museo: "Hemos entrado en este museo esperando encontrar plata y hemos encontrado oro".
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