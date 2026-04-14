Iniciativa
La Asociación Vecinal Ciudad Monumental impulsa un concurso para embellecer el casco antiguo de Cáceres con flores y plantas
El certamen 'Primavera en mi balcón' busca reconocer, en el casco antiguo cacereño, el esfuerzo de los vecinos en la decoración vegetal de sus balcones, con premios para las mejores composiciones.
La Asociación Vecinal Ciudad Monumental ha puesto en marcha una iniciativa que busca llenar de color y naturaleza uno de los entornos más emblemáticos de la ciudad: el casco antiguo de Cáceres. Bajo el nombre 'Primavera en mi balcón', el colectivo ha convocado un concurso dirigido a los residentes del barrio histórico con el objetivo de reconocer el esfuerzo y la creatividad en la decoración vegetal de balcones y ventanas.
En un entorno urbano caracterizado por su valor patrimonial y la escasez de zonas verdes, esta propuesta cobra especial relevancia. Aunque no todos los vecinos disponen de patios o jardines, muchos sí cuentan con pequeños espacios como alféizares o balcones donde cultivar plantas. Esos rincones, a menudo discretos, contribuyen a generar una atmósfera más fresca y acogedora tanto para quienes viven en la zona como para quienes la visitan.
Premios y fallo
El certamen contempla la concesión de tres premios que distinguirán las composiciones más armónicas, vistosas y mejor cuidadas. La iniciativa no solo busca incentivar la estética, sino también reconocer la dedicación y el esmero en el mantenimiento de estos pequeños jardines urbanos.
El fallo del jurado se dará a conocer el próximo 15 de mayo. Este estará compuesto por representantes de distintas entidades vinculadas al medio ambiente, el turismo y la vida local, entre ellas Cáceres Verde, la Asociación de Guías Turísticos, el Ayuntamiento y la propia asociación vecinal organizadora.
Más allá de su carácter competitivo, 'Primavera en mi balcón' pretende recuperar y reforzar una tradición profundamente arraigada en el casco antiguo: la de adornar fachadas con plantas que se asoman a la calle, aportando vida a la piedra y acompañando el día a día del barrio. Estas muestras de vegetación, además de embellecer el entorno, crean pequeños oasis que suavizan el paisaje urbano y mejoran la experiencia de residentes y visitantes.
Las personas interesadas en participar pueden consultar las bases del concurso y formalizar su inscripción a través de las redes sociales de la Asociación Vecinal Ciudad Monumental o mediante el código QR incluido en el cartel anunciador de la convocatoria.
- El trayecto a las playas de Portugal bajará de las tres horas y media con la M-30 de Cáceres
- Cáceres se entrega a Fito en uno de los conciertos más multitudinarios en el Hípico
- Álvaro Sánchez Cotrina: nuevo líder del PSOE en Extremadura
- El Cáceres rinde homenaje a Chipi y vence al Valladolid en un partido cargado de emoción
- La calle de Cáceres que vende churros rellenos de jamón ibérico y patatera
- El mítico Bar El Miajón de la plaza Mayor de Cáceres se convertirá en un kebab
- Un dragón más fiero para un San Jorge más ambicioso, que adelanta desfile en Cáceres
- La Orquesta Panorama, con 200 actuaciones anuales, revolucionará Casar de Cáceres con su show musical