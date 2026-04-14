La Asociación Vecinal Ciudad Monumental impulsa un concurso para embellecer el casco antiguo de Cáceres con flores y plantas

La Asociación Vecinal Ciudad Monumental ha puesto en marcha una iniciativa que busca llenar de color y naturaleza uno de los entornos más emblemáticos de la ciudad: el casco antiguo de Cáceres. Bajo el nombre 'Primavera en mi balcón', el colectivo ha convocado un concurso dirigido a los residentes del barrio histórico con el objetivo de reconocer el esfuerzo y la creatividad en la decoración vegetal de balcones y ventanas.

En un entorno urbano caracterizado por su valor patrimonial y la escasez de zonas verdes, esta propuesta cobra especial relevancia. Aunque no todos los vecinos disponen de patios o jardines, muchos sí cuentan con pequeños espacios como alféizares o balcones donde cultivar plantas. Esos rincones, a menudo discretos, contribuyen a generar una atmósfera más fresca y acogedora tanto para quienes viven en la zona como para quienes la visitan.

Premios y fallo

El certamen contempla la concesión de tres premios que distinguirán las composiciones más armónicas, vistosas y mejor cuidadas. La iniciativa no solo busca incentivar la estética, sino también reconocer la dedicación y el esmero en el mantenimiento de estos pequeños jardines urbanos.

El fallo del jurado se dará a conocer el próximo 15 de mayo. Este estará compuesto por representantes de distintas entidades vinculadas al medio ambiente, el turismo y la vida local, entre ellas Cáceres Verde, la Asociación de Guías Turísticos, el Ayuntamiento y la propia asociación vecinal organizadora.

Cartel del concurso. / Asociación Vecinal Ciudad Monumental

Más allá de su carácter competitivo, 'Primavera en mi balcón' pretende recuperar y reforzar una tradición profundamente arraigada en el casco antiguo: la de adornar fachadas con plantas que se asoman a la calle, aportando vida a la piedra y acompañando el día a día del barrio. Estas muestras de vegetación, además de embellecer el entorno, crean pequeños oasis que suavizan el paisaje urbano y mejoran la experiencia de residentes y visitantes.

Las personas interesadas en participar pueden consultar las bases del concurso y formalizar su inscripción a través de las redes sociales de la Asociación Vecinal Ciudad Monumental o mediante el código QR incluido en el cartel anunciador de la convocatoria.