La Asociación de Vecinos El Junquillo renueva su junta directiva y apuesta por "nuevas energías" para el futuro del barrio

La Asociación de Vecinos El Junquillo ha renovado parte de su junta directiva durante la asamblea celebrada el pasado 8 de abril, en la que se ha formalizado el relevo de varios de sus principales cargos. El hasta ahora presidente, Carlos Luengo, junto al vicepresidente, Rafael Sánchez, y el secretario, José Pedro Fuentes, han cedido sus responsabilidades a nuevos integrantes con el objetivo de abrir una nueva etapa en el colectivo vecinal.

Tras esta renovación, Gonzalo Moreno ha asumido la presidencia de la asociación, Manuel Santos la vicepresidencia y Daniel Cardalliaguet la secretaría. A ellos se ha sumado también Sandra como nueva vocal.

Carlos Luengo, presidente de la asociación vecinal de la barriada. / E. P.

Según ha explicado la propia asociación, el relevo se ha producido con la intención de incorporar "nuevas energías" al órgano encargado de coordinar las acciones del colectivo en uno de los barrios de expansión de la ciudad.

Balance de una etapa

En el comunicado difundido tras la asamblea, los responsables salientes han repasado algunos de los avances conseguidos durante estos años de actividad vecinal. Entre ellos, han destacado la ejecución de un acerado que ha permitido mejorar la conexión del barrio con el resto de la ciudad, así como la ampliación del servicio de autobús urbano para que llegue a todo El Junquillo con el nuevo contrato.

Junto a esos logros, la asociación ha recordado que siguen existiendo demandas pendientes y ha confiado en que la nueva junta directiva mantenga la línea de reivindicación para continuar reclamando más servicios públicos y mejoras para el barrio.

Carlos Luengo ha señalado que está "seguro" de que el nuevo equipo será capaz de continuar esa labor y de seguir defendiendo las necesidades de los vecinos en una zona que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años.

Llamamiento a la participación

La asociación ha aprovechado además este relevo para animar a los residentes de El Junquillo a implicarse en la vida del barrio, asociándose y participando de forma activa en sus iniciativas.

Desde el colectivo han incidido en el potencial de una barriada que sigue creciendo y han apelado a la colaboración vecinal como una de las claves para impulsar su mejora y consolidar nuevas reivindicaciones de cara al futuro.