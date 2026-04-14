El ayuntamiento apunta a que las obras en la Ronda Sur reducen la capacidad de evacuación del tráfico en el ferial de Cáceres en caso de eventos masivos como el concierto de Fito

El Ayuntamiento de Cáceres reconoce que las obras de la Ronda Sur limitan accesos y prepara alternativas de cara a la Feria de San Fernando tras el masivo concierto de Fito & Fitipaldis, celebrado el pasado sábado en el recinto ferial, al que asistieron unas 18.000 personas y cuya salida generó retenciones de tráfico en el entorno.

La coincidencia de miles de personas abandonando el recinto en un corto espacio de tiempo hace inevitables ciertas retenciones Pedro Muriel — Concejal de Movilidad

Movilidad condicionada por la Ronda Sur

El concejal de Movilidad y Seguridad, Pedro Muriel, ha señalado que el dispositivo especial previsto “asumía desde el inicio” que la evacuación simultánea de miles de personas iba a provocar acumulaciones de vehículos, especialmente en un contexto condicionado por las obras en los accesos al ferial.

En este sentido, ha explicado que las actuaciones en la Ronda Sur han reducido las vías de entrada y salida habituales, lo que “limitó la capacidad de absorción del tráfico” en momentos de máxima afluencia.

Pedro Muriel, ayer, en el Ayuntamiento de Cáceres. / Carlos Gil

A pesar de ello, el edil ha defendido que el operativo funcionó con normalidad y que la salida del recinto se desarrolló con “bastante fluidez”, destacando que el ferial quedó completamente despejado en aproximadamente una hora y media tras la finalización del concierto.

Muriel ha subrayado además el refuerzo del transporte público (autobús urbano), utilizado por unas 3.500 personas, así como la organización previa de accesos, estacionamientos y viales internos, que permitió ordenar la llegada escalonada de asistentes durante la tarde.

Operativo y soluciones de tráfico

El dispositivo incluyó también medidas específicas como la regulación manual del tráfico por parte de la Policía Local y la habilitación de soluciones técnicas como una “turborrotonda” en uno de los principales puntos de salida.

En cuanto a esta medida, el concejal ha explicado que se trata de una solución técnica de regulación del tráfico aplicada de forma puntual, que permitió canalizar los flujos en un único sentido, eliminando giros y maniobras que ralentizan la circulación y mejorando la evacuación del ferial.

La medida fue supervisada por la Policía Local, que controló manualmente los accesos y desvíos para optimizar la capacidad de la rotonda y reducir los tiempos de espera en un momento de alta concentración de vehículos.

No obstante, el ayuntamiento reconoce la necesidad de introducir mejoras de cara a futuros eventos multitudinarios, especialmente mientras se mantengan las actuales limitaciones derivadas de las obras en la Ronda Sur.

Entre las medidas en estudio se encuentra la habilitación de nuevas alternativas de salida en función de la evolución de las obras, así como el refuerzo de recomendaciones para el uso del transporte público en eventos de gran afluencia.

El concejal ha insistido en que la coincidencia de miles de personas abandonando el recinto en un corto espacio de tiempo hace “inevitables” ciertas retenciones, aunque ha valorado el comportamiento cívico del público y la ausencia de incidencias reseñables durante el evento.