El Ayuntamiento de Cáceres autoriza 141 puestos de venta para el Womad 2026 divididos en dos vías: estos serán los horarios

El Ayuntamiento de Cáceres ha publicado ya las autorizaciones para instalar puestos de venta durante el Womad 2026 en el Paseo de Cánovas y lo ha hecho a través de dos vías diferentes. Por un lado, ha resuelto el listado general del mercadillo de artesanía, con 123 puestos autorizados. Por otro, ha aprobado una resolución específica para la promoción del comercio de Cáceres, con 18 autorizaciones adicionales. En total, ambas resoluciones suman 141 puestos, aunque corresponden a procedimientos diferenciados.

La principal novedad de esta convocatoria es precisamente esa distinción. El documento general, titulado como resolución de autorizaciones de venta Womad 2026 en el Paseo de Cánovas de Cáceres, recoge el listado definitivo de documentación completa del mercadillo ordinario y enumera 123 adjudicatarios. En cambio, el segundo texto se refiere expresamente a la 'promoción del comercio de Cáceres' y contiene una relación separada de 18 autorizados, identificados además con las siglas 'CC'.

Dos vías distintas

Esa diferencia resulta relevante también para interpretar bien las cifras. El listado provisional general del mercadillo Womad ha incluido 234 solicitudes, con documentación completa e incompleta, y ha dado un plazo de diez días para subsanar los papeles pendientes. Tras ese proceso, el ayuntamiento ha dejado en 123 las autorizaciones del procedimiento general, de modo que 111 aspirantes se han quedado fuera en esa convocatoria principal.

Mercadillo de Womad en Cáceres. / Jorge Valiente

Sin embargo, esa cuenta no puede mezclarse de forma automática con la resolución del comercio local. En la documentación aportada sí aparece el listado provisional del mercadillo general, pero no un listado provisional equivalente para la línea específica de promoción del comercio de Cáceres. Por eso, lo que sí puede afirmarse con seguridad es que el mercadillo general ha pasado de 234 solicitudes a 123 autorizaciones, mientras que de forma paralela el ayuntamiento ha reservado 18 puestos más para comercio cacereño.

Fechas y condiciones

Ambas resoluciones comparten el mismo marco temporal. El montaje de los puestos podrá realizarse desde las 16.00 horas del miércoles 6 de mayo hasta las 14.00 horas del jueves 7, mientras que la venta se desarrollará del 7 al 10 de mayo, coincidiendo con la celebración del festival. El jueves 7 arrancará a las 16.00 y terminará a las 22.00 horas; los días 8 y 9 el horario será de 10.00 a 22.00, y el domingo 10 concluirá a las 14.00 horas.

Las autorizaciones, además, quedarán condicionadas al pago previo de la tasa de 77,30 euros, requisito imprescindible para poder instalar cada puesto. Los documentos municipales recuerdan también que la actividad deberá ajustarse a la ordenanza reguladora de la venta ambulante y a las instrucciones de los técnicos y de la Policía Local.

Un mercadillo con alta demanda

El proceso vuelve a reflejar el fuerte interés que genera cada año la venta ambulante asociada al Womad en Cáceres. El mercadillo general ha vuelto a registrar muchas más solicitudes que puestos finalmente concedidos, mientras que el ayuntamiento ha mantenido, además, una vía específica para reforzar la presencia del comercio local dentro del recinto comercial del festival. El resultado es un esquema dual: 123 autorizaciones del mercadillo general y 18 del comercio cacereño, dos listas distintas para un mismo escaparate urbano durante uno de los grandes eventos culturales del año en la ciudad.