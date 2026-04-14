Cáceres: la accesibilidad y la tecnología, claves en la renovación de la red sanitaria local

Cáceres afronta una transformación simultánea de sus principales infraestructuras sanitarias, desde la recta final de la reforma de Plaza de Argel hasta la ampliación histórica del Hospital Universitario, en un proceso que obligará a reorganizar servicios pero que aspira a corregir carencias arrastradas durante años.

Cáceres ha entrado en una etapa de reforma sanitaria a varias velocidades. No se trata de una única gran obra, sino de un proceso más amplio que afecta a centros de salud, dispositivos de urgencias y hospitales de la ciudad, con intervenciones muy distintas entre sí pero un mismo trasfondo: adaptar edificios envejecidos, corregir déficits funcionales y responder a una demanda asistencial que hace tiempo desbordó algunos espacios.

La diferencia principal entre unas actuaciones y otras está precisamente en su alcance. En unos casos, la intervención busca actualizar inmuebles ya existentes y resolver problemas muy concretos. Es lo que ocurre con el centro de salud Plaza de Argel, que encara la fase final de una reforma integral tras un año de trabajos. La actuación ha supuesto una puesta al día del edificio de la avenida de Hernán Cortés, con mejoras en cerramientos, instalaciones, eficiencia energética, accesibilidad y estructura, después de que el inmueble presentara deficiencias previas. No se ha tratado tanto de crecer como de recuperar y modernizar un equipamiento emblemático para que pueda volver a prestar servicio en mejores condiciones.

Galería | Así se encuentra el Centro de Salud de Plaza de Argel en su tramo final / Carlos Gil

Muy distinto es el escenario del centro de salud Zona Centro. Aquí la clave no está solo en reformar, sino en repensar por completo el funcionamiento del inmueble. La documentación técnica conocida hasta ahora dibuja un edificio con importantes carencias de accesibilidad, sin ascensor, con una distribución interior poco operativa y con una relación conflictiva con su espacio exterior. La actuación prevista parte, por tanto, de un diagnóstico más severo: no basta con renovar acabados o instalaciones, sino que hace falta una redistribución completa de espacios y una intervención urbanística en el entorno para facilitar el acceso y reducir también problemas como la vandalización de la zona. En este caso, la reforma no responde solo a un criterio de conservación, sino a la necesidad de hacer viable un centro que atiende a una población numerosa en unas condiciones claramente insuficientes.

Ese contraste ayuda a entender cómo se están determinando las necesidades en cada equipamiento. Los criterios que se desprenden de los proyectos no parecen uniformes ni genéricos, sino vinculados a la realidad concreta de cada edificio: estado estructural, accesibilidad, superficie útil, capacidad para absorber población adscrita, calidad de los recorridos internos o posibilidad de incorporar nuevas consultas y servicios. En Zona Centro, por ejemplo, el propio estudio técnico fija parámetros muy precisos sobre los metros cuadrados deseables, el número de consultas médicas y de enfermería, la existencia de áreas de pediatría, odontología, matrona, urgencias o administración, y también sobre aspectos menos visibles pero decisivos en la experiencia diaria, como las salas de espera ventiladas o los aseos adaptados. En otras palabras, la planificación ya no se limita al continente, sino que intenta ordenar el contenido asistencial que cada centro debe ser capaz de sostener.

Más capacidad y mejores circuitos

Donde esa idea alcanza una dimensión mucho mayor es en el Hospital Universitario de Cáceres. La segunda fase de este complejo, adjudicada por más de 188 millones de euros, se ha convertido en la operación de mayor volumen de todo el mapa sanitario local y, en términos del propio Servicio Extremeño de Salud, en la mayor obra de su historia. Aquí ya no se habla de corregir déficits puntuales, sino de redefinir la escala hospitalaria de la ciudad para las próximas décadas.

La ampliación prevista incorpora 431 camas nuevas, diez quirófanos más, 182 consultas adicionales, veinte boxes de UCI, camas de corta estancia, nuevas salas de resonancia, rayos X y TAC, una residencia para familiares y más de 2.000 plazas de aparcamiento. Todo ello da una medida bastante clara del impacto que se persigue: reducir presión, descongestionar circuitos, ampliar la capacidad diagnóstica y quirúrgica y hacer más funcional un complejo que deberá absorber cada vez más actividad. Si Plaza de Argel representa una mejora de calidad sobre una estructura existente y Zona Centro una corrección de carencias básicas, el Hospital Universitario simboliza directamente un salto de escala.

Ese aumento de capacidad tendrá consecuencias directas en la calidad del servicio sanitario en Cáceres, aunque no de manera inmediata ni homogénea. A corto plazo, cualquier proceso de obras obliga a convivir con traslados, reorganizaciones y situaciones provisionales. De hecho, los usuarios de Plaza de Argel y Zona Centro ya están siendo atendidos en el hospital Virgen de la Montaña, un edificio que, a su vez, encara el final de su etapa sanitaria para reconvertirse en futuro Complejo Formativo de las Artes Escénicas. Ese dato resume bien la complejidad del momento actual: mientras unas infraestructuras se reforman, otras siguen funcionando de manera transitoria y otras se preparan para abandonar definitivamente su uso asistencial.

P.P.

La gestión de los servicios durante este periodo de transición pasa, por tanto, por una lógica de redistribución temporal. Los centros de salud desplazados permanecen en el Virgen de la Montaña y el Punto de Atención Continuada (PAC) también seguirá allí hasta que disponga de su nueva sede en la avenida de la Hispanidad. No es el escenario ideal, pero sí una fórmula que busca evitar vacíos asistenciales mientras avanzan los proyectos. El reto no es menor: mantener la actividad ordinaria sin interrumpir la atención, minimizar molestias y garantizar que la provisionalidad no se cronifique más de lo necesario.

También en el PAC se aprecia bien otra de las tendencias de este proceso: no solo se renuevan espacios, también se diseñan dispositivos más especializados. El futuro centro de la avenida de la Hispanidad duplicará con holgura el número de consultas y ordenará mejor la atención urgente con áreas específicas de triaje, respiratorio, tratamiento, exploración ginecológica y enfermería, además del box de parada y el quirófano de urgencias. La mejora no es solo cuantitativa, sino organizativa. Se pretende que los pacientes encuentren circuitos más claros, que los profesionales dispongan de dependencias más adecuadas y que el dispositivo pueda responder mejor a una cobertura muy amplia, superior a los 118.000 pacientes adscritos de la ciudad y su entorno metropolitano.

Accesibilidad, tecnología y atención más especializada

Uno de los hilos comunes de casi todas estas actuaciones es la accesibilidad. En algunos edificios aparece como una exigencia básica aún no resuelta, como sucede en Zona Centro; en otros forma parte de la actualización general del inmueble, como en Plaza de Argel. Pero en conjunto revela algo más profundo: parte de la red sanitaria local seguía funcionando con limitaciones impropias de una atención moderna, tanto para personas con movilidad reducida como para pacientes con necesidades especiales o procesos complejos.

En ese terreno, una de las actuaciones más significativas es la futura Unidad de ELA del hospital San Pedro de Alcántara. Su importancia no reside en el volumen económico de la obra, muy inferior al de otros proyectos, sino en el tipo de respuesta que plantea. La nueva unidad prevé consultas específicas, gimnasio de rehabilitación, sala de espera y baños adaptados para ofrecer una atención más integral, especializada y centralizada a pacientes con una enfermedad neurodegenerativa especialmente exigente. El efecto de estas reformas sobre las personas con necesidades especiales se aprecia justo ahí: ya no se trata solo de tener más metros o instalaciones más nuevas, sino de crear entornos clínicos adaptados a patologías que requieren seguimiento continuado, coordinación entre especialidades y una asistencia más humanizada.

Ese mismo enfoque se percibe en el futuro Centro ELA que se está habilitando en la Residencia de Mayores Cervantes, con habitaciones adaptadas, zonas comunes de control intensivo, espacios de apoyo y una configuración pensada para priorizar la dignidad y la calidad de vida. Aunque no forme parte estricta de la red de centros de salud, sí completa el retrato de una ciudad que está ampliando su infraestructura sanitaria y sociosanitaria en paralelo, con dispositivos cada vez más segmentados según el tipo de paciente y el nivel de atención requerido.

Fotogalería | Segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres / Jorge Vaiente

En cuanto a la tecnología, la información conocida hasta ahora apunta sobre todo al refuerzo del ámbito hospitalario y de urgencias. La segunda fase del Hospital Universitario incorporará nuevas salas de resonancia, TAC y rayos X, mientras que la reorganización del PAC y la renovación de instalaciones en otros edificios permitirá trabajar con entornos más actualizados. En los centros de salud, la modernización no se anuncia tanto en forma de grandes equipos de alta tecnología como en una mejora de la infraestructura que hace posible una atención más eficiente: mejores instalaciones, más consultas, accesos adaptados, circuitos más claros y espacios mejor ventilados y distribuidos. En definitiva, la tecnología no aparece desligada de la arquitectura, sino integrada en una idea más amplia de funcionalidad.

Todo este proceso irá acompañado, además, de nuevas instalaciones complementarias en torno a los propios servicios. El ejemplo más evidente vuelve a estar en el Hospital Universitario, donde la ampliación incluye residencia para familiares, aparcamiento masivo y base mixta de emergencias para ambulancias y helicópteros. Son elementos que desbordan la atención estrictamente clínica, pero que condicionan de manera muy directa la experiencia de pacientes, acompañantes y profesionales. También en el PAC se prevé la reubicación de la Dirección de Salud Pública en la primera planta del nuevo edificio, de modo que la obra no solo traslada un servicio, sino que concentra funciones y ordena mejor el conjunto.

Cuando estas reformas estén terminadas, la evaluación ciudadana será inevitable. No tanto a través de un papel formal previamente definido, del que por ahora no han trascendido detalles, como mediante el contraste entre lo prometido y lo que ocurra después en la práctica diaria: tiempos de espera, comodidad de los accesos, amplitud de consultas, facilidad para orientarse dentro de los edificios o sensación real de mejora en la atención. Ahí estará la prueba decisiva. Porque Cáceres no está simplemente levantando o reformando edificios sanitarios: está tratando de corregir un mapa asistencial tensionado por años de limitaciones, soluciones provisionales y espacios insuficientes. La magnitud de las obras permite pensar en una sanidad local más preparada, pero será el uso cotidiano de esos centros el que termine diciendo si la transformación ha estado a la altura de la expectativa.