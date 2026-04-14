Cáceres rebaja en un 25% la tasa para instalar puestos en el mercado de la Ronda del Carmen

El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado inicialmente la nueva Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por ocupación de puestos en el Mercado de Abastos de la Ronda del Carmen, un paso con el que el consistorio regula el cobro por la utilización de estos espacios municipales. El acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 5 de marzo.

La nueva norma establece que la cuota tributaria se calculará en función del valor del metro cuadrado, la superficie del puesto o local y los meses de ocupación. En concreto, el texto fija un valor de 7,87 euros por metro cuadrado al mes, que servirá como referencia general para determinar el importe a pagar por los adjudicatarios.

Según figura en el expediente aprobado por el pleno, el mercado de abastos se considera un espacio de dominio público municipal y la explotación de sus puestos constituye un uso privativo de esos bienes, por lo que el ayuntamiento ha optado por articular esta contraprestación mediante una tasa específica. La documentación incorpora además una memoria económica en la que se justifica el cálculo del importe, partiendo de una valoración media de 10,49 euros por metro cuadrado a la que se ha aplicado un coeficiente corrector de 0,75 por las características propias de los puestos del mercado, lo que rebaja la cifra hasta los 7,87 euros mensuales por metro cuadrado. Se rebaja, de este modo, en un 25% el precio.

Tramitación abierta

Tras esta aprobación inicial, el acuerdo queda ahora sometido a información pública durante treinta días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del último de los anuncios oficiales. Durante ese periodo, las personas interesadas podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones o alegaciones que consideren oportunas. Si no se registra ninguna, la ordenanza se entenderá aprobada definitivamente sin necesidad de un nuevo pronunciamiento del Pleno.

Ángel García Collado

La norma recoge además que el devengo de la tasa nacerá, en el caso de nuevas solicitudes, en el momento en que se conceda la correspondiente autorización. El texto añade que el pago podrá realizarse mediante un abono único anual o a través de un prorrateo mensual incorporado al correspondiente padrón de mercados.

Qué cambia

Uno de los aspectos más relevantes del texto es que delimita con claridad quiénes serán los sujetos pasivos: las personas físicas, jurídicas o entidades que ocupen y se beneficien de los puestos y locales del mercado, es decir, los concesionarios autorizados para instalarse en este espacio municipal. La ordenanza no contempla, con carácter general, exenciones, reducciones ni bonificaciones fiscales, salvo las que pudieran derivarse de normas con rango de ley o de acuerdos internacionales.

La regulación también precisa que, cuando las licencias de utilización se otorguen mediante licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la adjudicación.

Los puestos ya existentes

La disposición final introduce, además, un elemento de transición para los actuales ocupantes del mercado. Los puestos autorizados en el momento de entrada en vigor de la ordenanza mantendrán las condiciones técnicas y jurídicas fijadas en los pliegos con los que fueron concedidos hasta que expire ese periodo. Será entonces cuando pasen a quedar sometidos al nuevo marco fiscal.

En la votación plenaria, la aprobación inicial salió adelante con los votos favorables del Grupo Municipal Partido Popular y Vox, mientras que PSOE y Unidas Podemos por Cáceres optaron por la abstención. Con este acuerdo, el consistorio da un nuevo paso en la regulación del futuro funcionamiento económico del Mercado de Abastos, pendiente todavía de que concluya el periodo de exposición pública y de que no se presenten reclamaciones para su entrada en vigor definitiva.