Condenado en Cáceres tras una violenta agresión a dos guardias civiles en un domicilio

El Tribunal de Primera Instancia de Cáceres ha condenado a un hombre a cuatro meses de prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad y dos delitos leves de lesiones tras una agresión a dos guardias civiles durante una intervención en un domicilio en una localidad de la provincia cacereña, en un suceso ocurrido el 15 de septiembre de 2025.

JUCIL, asociación de la Guardia Civil, valora la condena como una victoria, pero denuncia la falta de protección jurídica que sufren los agentes ante este tipo de agresiones

Hechos

Los hechos se produjeron cuando los agentes acudieron a un aviso por un altercado en el interior de una vivienda, donde el ahora condenado se encontraba en un estado de “gran agitación”, según informan desde los servicios jurídicos de JUCIL, la asociación de la Guardia Civil.

Según el relato de los hechos, el individuo mantuvo una actitud “amenazante y desafiante” hacia los agentes, a los que llegó a increpar con expresiones insultantes mientras intentaban calmar la situación.

En un momento de máxima tensión, el hombre “se abalanzó sobre los agentes, golpeándoles y empujándoles con fuerza”, lo que obligó a su reducción y posterior detención para “evitar una agresión a una tercera persona”. Como consecuencia del ataque, ambos guardias civiles resultaron heridos y necesitaron asistencia sanitaria, con un periodo de recuperación de 41 días por lesiones de carácter moderado.

Indemnización, multa y valoración de JUCIL

Además de la pena de prisión, la sentencia impone 20 días de multa por los delitos leves de lesiones y el pago de una indemnización total de 6.560 euros, a razón de 3.280 euros para cada agente en concepto de responsabilidad civil.

La asociación profesional JUCIL ha valorado la resolución judicial como una “victoria en defensa de los agentes”, aunque ha advertido de la situación de “riesgo” que, a su juicio, viven los guardias civiles en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, señalan que “cada vez es más barato agredir a un guardia civil”, denunciando la falta de protección jurídica y reclamando el reconocimiento de la profesión de riesgo.

Desde la organización añaden que la falta de protección jurídica y el clima de impunidad fomentan que los agentes se conviertan en blanco de ataques violentos, y reiteran su compromiso de seguir reclamando un endurecimiento de las penas por este tipo de delitos.