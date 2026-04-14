La conexión Aldea Moret-Chincha Alta: el motivo por el que niños peruanos acceden a una buena educación

Hasta 156 alumnos peruanos han podido sacar sus estudios adelante gracias a unas becas que salen, nada más y nada menos, que de la barriada cacereña de Aldea Moret. Lo hacen desde hace 33 años gracias a la conexión entre la parroquia de San Eugenio de Cáceres y la Institución Educativa Parroquial San José de Chincha Alta (Perú).

Es clave el papel de Miguel Ángel González, párroco de Aldea Moret. Su labor es de agradecer y, por eso, ha venido a Cáceres, por tercera vez ya, la directora del centro y responsable de las becas, Marilín Caraza Cobos. Básicamente, viene a España para "agradecer a todas las personas" que hacen posible el programa llamado 'Mayo con Perú'.

Becas

Con estas becas, se reparten cerca de 330 soles, que son 710 euros aproximadamente, al año y por cada niño. Ocurre de marzo a diciembre, que es el periodo en el que los alumnos en Perú van a clase, teniendo en cuenta las diferencias con nuestro país al ser hemisferio sur.

5º de Primaria del colegio San José, en Chincha Alta. Una buena formación de base garantiza el futuro en Perú. / Cedida

Las becas, en las que también colaboran el CEIP Gabriel y Galán y el colegio Diocesano de Cáceres, tienen el objetivo de facilitar los estudios a niños de infantil y primaria, para que, ya en secundaria, puedan comenzar a estudiar en centros públicos. Estas dos estapas son similares a las de España, siendo 9 años divididos en 3 para infantil y 6 para primaria.

Gracias al dinero se aporta en material escolar o actividades extraescolares como cursos de cocina, zapatería o pintura. Actualmente, de cara a este curso, son 25 niños becados, pero desde 1993 han sido 6 veces más. Muchos de estos son, en la actualidad, médicos, enfermeros, arquitectos o profesores.

Educación en Perú

En Perú no es nada fácil ni habitual la educación infantil. En esta zona de Chincha Alta, en la costa del Pacífico, a 200 kilómetros al sur de Lima, como en muchas otras áreas del país, el nivel de pobreza sigue tan alto que muchas casas ni siquiera pueden recibir ese nombre. Las familias sobreviven con poco y menos en entorno rurales, dispersos, donde la educación pública aún no se ha desarrollado lo suficiente. Estos niños, que viven entre necesidades, no pueden desplazarse para acudir a clase. Están prácticamente abocados al fracaso escolar.

De ahí la labor de colegios parroquiales como el de San José, que ofrece una educación sólida en Chincha Alta, más barato que los privados pese a que debe pagar a todos sus profesores y todos sus recursos.