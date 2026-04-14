Fiebre por construir viviendas en Cáceres en lo que antes eran locales: seis empresas se presentan a un concurso público

La transformación de un antiguo local comercial sin uso en cuatro viviendas de alquiler asequible en Cáceres ha despertado un notable interés empresarial que demuestra la fiebre de las firmas del sector por la rehabilitación de pisos. Hasta seis firmas se han presentado al procedimiento impulsado por la Junta de Extremadura para ejecutar esta actuación en la calle Miguel Ángel Ortí Belmonte, un dato que refuerza el tirón de una obra llamada a ampliar el parque público residencial de la ciudad.

La Mesa de Contratación ha propuesto adjudicar los trabajos a la empresa Proyectos y Actuaciones de Interiorismo y Construcción SLU, que ha logrado la mejor valoración global del proceso con 85 puntos. El documento refleja que al concurso se presentaron seis empresas: Albero Extremadura, Capitel Extremadura, Fontlex, OCR Extremadura, Avaqus Emerita y la firma propuesta. De todas ellas, la mejor posicionada ha sido finalmente la adjudicataria propuesta, por delante de Capitel Extremadura, que obtuvo 69,48 puntos, y de Avaqus Emerita, con 53,99. OCR Extremadura se quedó en 1,08 puntos y Fontlex no sumó puntuación en los criterios automáticos recogidos en el acta.

Así es el interior del inmueble. / E. P.

Rehabilitación

La rehabilitación incluirá también medidas destinadas a garantizar la habitabilidad y la salubridad de las viviendas. El proyecto contempla sistemas de aislamiento acústico en elementos verticales y horizontales, soluciones para evitar humedades y filtraciones, y una adecuada ventilación de los espacios. Además, se prevee una correcta gestión de los residuos generados durante las obras, con un estudio específico que ha fijado el objetivo de reutilizar, reciclar o valorizar al menos el 70% de los residuos de construcción y demolición no peligrosos, en cumplimiento de la normativa estatal y comunitaria.

El proyecto enmarca la actuación en el ámbito del alquiler social y subraya la importancia de ofrecer viviendas con condiciones de calidad, eficiencia y seguridad, más allá del mero cumplimiento de mínimos normativos. La memoria señala que la intervención se concibe para garantizar un uso residencial adecuado y duradero, compatible con las exigencias actuales en materia de sostenibilidad y bienestar.

Más competencia para una obra con impacto social

La aparición de seis licitadores en este procedimiento añade un nuevo elemento de interés a una actuación que ya era relevante por su finalidad. El proyecto prevé reconvertir un espacio comercial vacío en cuatro pisos destinados al alquiler social, una fórmula con la que la Junta busca ganar vivienda pública en una ciudad donde la demanda de inmuebles asequibles sigue al alza.

La elevada concurrencia empresarial muestra, además, que se trata de una obra atractiva para el sector de la construcción y la rehabilitación. El siguiente paso será la adjudicación definitiva por parte del órgano de contratación, una vez culminado el procedimiento administrativo iniciado por la mesa.