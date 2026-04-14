La filtración de datos de Basic-Fit devuelve a Cáceres el recuerdo del gimnasio que nunca abrió en el edificio Coliseum

El nombre de Basic-Fit ha vuelto a aparecer en Cáceres, aunque esta vez no por una posible apertura, sino por una brecha de seguridad. La cadena holandesa de gimnasios, que hace ocho años renunció a su anunciado desembarco en el edificio Coliseum, ha comunicado ahora un acceso no autorizado a su sistema que ha afectado a datos personales y bancarios de parte de sus socios. La noticia ha reactivado en la ciudad el recuerdo de aquella operación frustrada que llegó a presentar el histórico inmueble del centro como futuro gimnasio low cost y que finalmente nunca se materializó, pese a que posteriormente sí que se han instalado allí negocios similares.

La empresa ha explicado que el incidente se produjo el pasado 8 de abril sobre el sistema que registra las visitas de los socios a sus clubes. Según la información difundida por la propia cadena y recogida por distintos medios, el acceso fue detectado y bloqueado en cuestión de minutos, pero en ese tiempo sí llegaron a descargarse algunos datos. Entre la información expuesta figuran nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, número de cuenta bancaria e información vinculada a la membresía. Basic-Fit ha señalado además que no se han visto comprometidas contraseñas ni documentos de identidad y que ya ha notificado lo ocurrido a la autoridad de protección de datos de Países Bajos.

Vivagym, actual gimnasio que ocupa este local. / E. P.

En paralelo, el caso ha elevado la preocupación por posibles fraudes posteriores. La advertencia encaja con el contexto que viene describiendo la Organización de Consumidores y Usuarios, que ha alertado de un fuerte aumento de las reclamaciones por phishing y smishing en España y reclama a los consumidores máxima cautela ante mensajes alarmistas, enlaces sospechosos o llamadas que intenten obtener claves bancarias.

El vínculo cacereño

En Cáceres, Basic-Fit arrastra una historia singular. La cadena anunció en 2017 su intención de instalarse en el Coliseum, un edificio emblemático de la avenida de España que llevaba años sin actividad. El proyecto generó expectación porque prometía recuperar un inmueble muy reconocido en el centro de la ciudad y darle un uso que, además, podía dinamizar la zona. Sin embargo, la operación se fue enfriando y en 2018 acabó descartándose. Fuentes empresariales y publicaciones del sector situaron entonces la renuncia en los retrasos urbanísticos y técnicos ligados a la adecuación del local.

Aquella marcha dejó al Coliseum sin el revulsivo que se había planteado para el edificio. Por eso, el nombre de la compañía conserva todavía en Cáceres una resonancia distinta a la que puede tener en otras ciudades: no remite a un gimnasio en funcionamiento, sino a una promesa que se anunció, se esperó y terminó por desvanecerse. Ahora, la cadena vuelve a la actualidad con un motivo muy diferente y bastante más incómodo, al quedar bajo el foco por la protección de los datos de sus clientes.

Qué deben vigilar los afectados

Basic-Fit ha pedido a sus socios que permanezcan atentos ante cualquier comunicación sospechosa. En su propia información de prevención, la empresa recuerda que "nunca te solicitaremos información personal" a través de mensajes, correos, SMS o WhatsApp. La principal preocupación ahora no está solo en la filtración ya producida, sino en el posible uso posterior de esos datos para campañas de suplantación de identidad. Ese es el punto que da a este episodio una dimensión práctica inmediata: cualquier cliente que reciba mensajes urgentes, enlaces para validar pagos o llamadas reclamando claves debería extremar la prudencia.

Para Cáceres, la noticia deja además una imagen llamativa: la marca que un día sonó para ocupar uno de los edificios más simbólicos del centro regresa años después a la conversación local no por una inversión ni por una apertura, sino por una crisis de ciberseguridad que afecta a su reputación en media Europa.